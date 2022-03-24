【抗疫支援】東華三院推出喪親者支援服務　包括後事程序及喪親情緒支援熱線

▲ 東華三院推出喪親者支援服務。（資料圖片）

疫情嚴峻，醫療及殯儀業界面對史無前例的壓力，後事辦理程序亦受影響。東華三院「圓滿人生服務」針對近日受疫情影響的臨終人士、其家人及喪親家庭的需要，並加強對這些喪親家庭的支援，「圓滿人生服務」特別推出「後事程序及喪親情緒支援熱線」，為喪親人士提供線上及線下的後事諮詢及情緒支援服務。熱線糅合輔導技巧、殯儀諮詢及介入支援服務，除了為喪親家屬提供專業的後事知識之外，亦照顧其情緒及生活需要，為社區上有需要的人士提供及時協助。

東華三院表示，自年初第五波疫情以來，「伴我同行」接獲後事相關查詢增加了3倍，應對來電諮詢的時間亦較以往長， 當中9成半查詢個案與疫情相關。逝世親人為確診者，喪親者悲傷之餘，對摯親後事之執行亦感到疑慮，或查詢者本人因隔離未能親自處理親人後事而感到徬徨無助和歉疚，欲尋求第三方協助；也有非確診的臨終人士及其家人致電查詢疫情下的後事計 劃，查詢者之中亦不乏社福界同工，例如院舍職員，反映出普羅大眾對刻下特殊情況卻未能掌握最新資訊而深受困擾。

東華三院「後事程序及喪親情緒支援熱線」服務包括：

1. 由具備喪親情緒支援及後事知識的註冊社工及資深職員於服務時段解答後事相關查詢，包括解釋殯儀流程、簡介後事手續及提示注意事項

2. 傾聽新近喪親人士的感受，提供即時情緒支援

3. 跟進個案，提供電話支援，關心家屬情緒、後事辦理進度及解答個別疑問

4. 為有需要的喪親者進行評估、介入及轉介，包括為有哀傷情緒輔導需要及複雜個案，提供視像哀傷支援及工作坊；─為個案轉介至殯葬經濟援助及社區支援服務等

5. 設有全天侯 Whatsapp 線上支援，提供最新後事資訊及基本喪親支援資源，回應社區人士查詢。

東華三院「後事程序及喪親情緒支援熱線」服務時間為星期一至六早上9時至傍晚6時，市民亦可隨時透過 Whatsapp 獲取資訊，或留言由職員跟進回覆。熱線服務推行時段為3月25日至5月31日。「圓滿人生服務」期望透過為喪親家庭提供全面及專業的喪親支援服務，協助喪親者落實殯儀計劃及提供情緒支援，紓緩喪親者處理逝者後事所帶來的情緒及壓力，達至逝者善終，生者善別。

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記者：黃穎津