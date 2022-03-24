【虐貓被控】涉虐待家中5隻貓　售貨員被控准保釋候訊

▲ 售貨員涉虐待家中5隻貓被控，今於西九龍裁判法院提堂。資料圖片

36歲售貨員涉於家中虐待其飼養的5隻貓，其中1隻貓出現營養不良，遭鄰居揭開及報警，被控1項殘酷對待動物罪。案件今（24日）於西九龍裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至5月19日再訊，被告准以現金500元保釋侯訊。

被告為温緯星（36歲），報稱售貨員，被控1項殘酷對待動物罪。控罪指，被告於2021年9月25日，在荃灣碧堤半島1單位內殘酷地惡待或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致5隻貓，受到任何不必要的痛苦。

被告暫時毋須答辯，控方申請將案件押後，以待索取法律意見，辯方提出保釋申請。裁判官將案件押後至5月19日再訊，被告准以現金500元保釋侯訊。

據了解，被告鄰居在陽台看到被告所養的貓隻瘦弱後拍下照片，其後因被告家中傳出臭味而報警。獸醫診斷後發現其中1隻貓出現營養不良，涉案貓隻現時交由愛護動物協會看管。

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記者：梁錦麟

