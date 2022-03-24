  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (週四) 17:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】歐家榮指疫情未見下降趨勢　若鬆懈有機會反彈

社會 17:21 2022/03/24

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（林宇翔攝）

第五波疫情正於高位橫行，今（24日）增13,074宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

歐家榮表示，過去4至5日確診個案維持1.2萬至1.4萬宗，仍於高水平徘徊，看不到有下降的趨勢，顯示社區有持續的傳播，若鬆懈將有機會反彈。

他又指，不可單以數天的數字研判疫情走勢，因每天的確診數字均有波幅，可上下幾千宗，要觀察更長時間，以及綜合核酸檢測陽性及快測陽性的數字，方可較準確的估算疫情走勢，現時望透過社交距離措施、圍封強檢及強制檢測等，及早發現及隔離確診個案，以終止傳播鏈。

【TOPick診症室】疫下兒童難學習社交技巧　專家拆解4個重要階段

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰

相關文章

【疫下互助】新世界設立捐贈平台　各界齊捐物資轉贈弱勢社群
今日 15:41
【疫下互助】新世界設立捐贈平台　各界齊捐物資轉贈弱勢社群
【抗疫支援】東華三院推出喪親者支援服務　包括後事程序及喪親情緒支援熱線
今日 15:42
【抗疫支援】東華三院推出喪親者支援服務　包括後事程序及喪親情緒支援熱線
【虐貓被控】涉虐待家中5隻貓　男售貨員被控准保釋候訊
今日 15:42
【虐貓被控】涉虐待家中5隻貓　男售貨員被控准保釋候訊

你可能感興趣

【疫下互助】新世界設立捐贈平台　各界齊捐物資轉贈弱勢社群
今日 15:41
【疫下互助】新世界設立捐贈平台　各界齊捐物資轉贈弱勢社群
【抗疫支援】東華三院推出喪親者支援服務　包括後事程序及喪親情緒支援熱線
今日 15:42
【抗疫支援】東華三院推出喪親者支援服務　包括後事程序及喪親情緒支援熱線
【虐貓被控】涉虐待家中5隻貓　男售貨員被控准保釋候訊
今日 15:42
【虐貓被控】涉虐待家中5隻貓　男售貨員被控准保釋候訊
衞生署 衞生防護中心 醫生 疫情 治療 傳染病

最高瀏覽

【KO便秘】男子便秘20天5公斤宿便　醫生徒手挖出糞便緩解【附通便食物】
18:41 2022/03/23
【KO便秘】男子便秘20天5公斤宿便　醫生徒手挖出糞便緩解【附通便食物】
【老婆出軌】健身教練車內捉姦痛毆情夫　妻偷食流浪漢辯稱︰上帝要我幫助弱勢
17:04 2022/03/23
【老婆出軌】健身教練車內捉姦痛毆情夫　妻偷食流浪漢辯稱︰上帝要我幫助弱勢
【明星豪宅】林盛斌太太拍片騷九龍塘新居內貌　阿Bob子女睡房各自擁有獨立溫習區【多圖】
12:37 2022/03/23
【明星豪宅】林盛斌太太拍片騷九龍塘新居內貌　阿Bob子女睡房各自擁有獨立溫習區【多圖】