【第五波疫情】歐家榮指疫情未見下降趨勢　若鬆懈有機會反彈

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（林宇翔攝）

第五波疫情正於高位橫行，今（24日）增13,074宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

歐家榮表示，過去4至5日確診個案維持1.2萬至1.4萬宗，仍於高水平徘徊，看不到有下降的趨勢，顯示社區有持續的傳播，若鬆懈將有機會反彈。

他又指，不可單以數天的數字研判疫情走勢，因每天的確診數字均有波幅，可上下幾千宗，要觀察更長時間，以及綜合核酸檢測陽性及快測陽性的數字，方可較準確的估算疫情走勢，現時望透過社交距離措施、圍封強檢及強制檢測等，及早發現及隔離確診個案，以終止傳播鏈。

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記者：黃小冰