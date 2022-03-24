【第五波疫情】勞福局及轄下部門參與7次圍封行動　常秘劉焱親赴前線抗疫

▲ 勞工及福利局常任秘書長劉焱（右）與同事一起為受檢居民準備抗疫物資。（政府新聞網圖片）

港府因應疫情繼續圍封多棟大廈，參與抗疫的前線人員亦不乏各部門的公務員，其中勞工及福利局、社會福利署、勞工處、在職家庭津貼辦事處及持續進修基金辦事處組成的「圍封強檢」團隊，過去半個月先後7次執行各區的「圍封強檢」行動。視乎受檢人數，每次約有160至200名不同職系和職級的人員參與。

▲ 人員安排受檢居民分批到採樣站接受核酸測試。（政府新聞網圖片）

勞工及福利局今日（24日）完成在黃大仙指明「受限區域」執行的「圍封強檢」行動。局方指，作為政府抗疫團隊的一員，當局及轄下部門除在疫情下履行安老扶弱和保障勞工的責任外，同時盡力調動人手執行「圍封強檢」行動，走上前線參與抗疫。

▲ 人員為居民登記進行檢測。（政府新聞網圖片）

勞工及福利局常任秘書長劉焱先後參與早前在柴灣及昨日（23日）晚上在黃大仙執行的「圍封強檢」行動，包括向受檢居民派發食物包、快速測試包及由中央人民政府捐贈的抗疫中成藥等。她感謝各同事的努力以及居民的諒解與配合：

同事們每次要在短時間內策劃以至執行『圍封強檢』，並通宵達旦與檢測承辦商合作，盡快完成行動以減低對居民的不便。昨日雖然下着大雨，同事仍努力不懈，專業可敬。我們也感謝居民的諒解與配合，令行動能順利並盡快完成。

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責任編輯：郭詩詩