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【女童援交】涉誘12歲女童援交　油站職員被控控制他人賣淫罪提堂

社會 16:06 2022/03/24

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油站職員涉誘12歲女童援交被控，案件今於西九龍裁判法院提堂。資料圖片

25歲油站職員涉透過社交平台誘使兩名12歲女童參與援交，經警方調查後，被起訴3項控制他人賣淫罪。案件今（24日）於西九龍裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，裁判官應控方要求將案件押後至5月19日，以待警方進一步調查，包括調查被告的通話紀錄。被告還押侯訊，保留8天保釋覆核權利。

被告沈天韋（25歲），報稱油站職員，被控3項控制他人賣淫罪。控罪指，被告於2022年3月17日，在香港控制指示或影響女童X及Y ，目的在於旨在或意圖使女童X及Y與他人作出非法的性行為或賣淫。

控罪續指，被告於同月22日，在旺角西洋菜南街51號友誠商業中心外控制，指示或影響女警，目的在於旨在或意圖使她與他人作出非法的性行為或賣淫。

被告暫毋須答辯，控方要求將案押後，以待警方進一步調查，包括調查被告的通話紀錄。被告保釋申請被拒，裁判官將案件押後至5月19日再訊，被告還押侯訊，保留8天保釋覆核權利，4月1日再到庭申請保釋。

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記者：梁錦麟

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