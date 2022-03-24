【第五波疫情】今日新增13,074宗確診及陽性個案　第5波至今已逾108萬人感染【不斷更新】

第五波疫情嚴峻，每日感染個案過萬宗。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今午（24日）出席疫情記者會，交代本地疫情最新情況。

【17:01】衞生防護中心稍後分析死亡個案

歐家榮指，本港新冠疫情死亡率與外地相若，但近2至3個月疫情嚴重，死亡率較其他國家稍高，主要是長者接種疫苗比率低，死亡個案中有95%以上是長者，會再深入分析死亡個案是否與新冠病毒有關。



【17:00】李立業指私家醫院已獲一定數量口服藥

李立藥稱，部分私家醫院已可跟隨當局的臨床指引處方口服藥；至於私家醫生則會個別考慮。詳情即看【下一頁】

【16:59】醫管局使用中藥情況

李立業表示，對於使用中藥問題，因長者有不同病患，例如便秘，使用中藥對他們有一定幫助，當局用藥亦設有不同指引。

【16:47】歐家榮評論疫情趨勢

歐家榮表示，過去4至5天確診宗數仍徘徊高位未有下降，雖然相較3月初水平有少許回落，但似乎仍停滯於過萬宗的水平，屬高水平，單看一兩天數字的難以看到趨勢，因為每日數字會有波幅，代表社區仍持續出現傳播，市民稍有鬆懈便容易出現反彈。

【16:40】昨再多152名病人離世

李立業表示，過去24小時，再多152名病人離世，介乎24至106歲。詳情即看【下一頁】

【16:30】第五波疫情累計108萬宗確診

衞生防護中心公布，新增13,074宗感染病例，其中7,342宗是快速檢測陽性個案、5,732宗經核酸檢測確診，以及4宗輸入個案，今波錄108萬宗確診。

另外，昨日新增1間安老院舍及2間殘疾院舍確診，涉及38名院友及23名員工。

第五波累計6,557宗死亡個案，其中3,501宗是院舍院友，18至59歲的成年人佔260宗（4%)、超過60歲的佔6,281宗（95.8%）、超過80歲的佔4,642宗(70.8%)，整體死亡率約0.6%。

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責任編輯：TOPick港聞