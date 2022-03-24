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【隔離設施】中央援建元朗社區隔離設施今交付　林鄭月娥形容抗疫階段性成果

社會 16:23 2022/03/24

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中央援建元朗社區隔離設施今交付，林鄭月娥形容抗疫階段性成果（資料圖片）

第5波疫情確診者衝破百萬，只花3周建成的元朗潭尾社區隔離設施今（24日）交付，為中央援建的第6個社區隔離設施，特首林鄭月娥形容是階段性成果，感謝國務院港澳辦主任夏寶龍、中聯辦、建築團隊及發展商借出土地，知道在中央支持下，本港有足夠的裝備及「底氣」應付疫情，希望本港早日走出疫境，回復正常生活。

首個由中央建設、位於青衣的社區隔離設施於3月1日交付，而第6個位於元朗的社區隔離設施今交付，合共提供2萬個隔離單位；林鄭月娥表示，2個月前第5波疫情來得急及猛，遠遠超出本港能力，中央則有求必應，形容今日是階段性成果，而竹篙灣及啟德亦將提供多2萬單位，她認為是次建設是對香港建築界的創舉，相信會落入抗疫史冊，又知道在中央支持下，本港有足夠的裝備及「底氣」應付疫情。

林鄭多次感謝中國建築團隊、國務院港澳辦主任夏寶龍、中聯辦及發展商新鴻基地產、恒地及新世界發展集團借出土地，形容是展示文商官合作精神，希望本港早日走出疫境，回復正常生活。

本港現時有9個內地援建方艙醫院項目，提供約50,000多個床位，當中有5個已交付，分別位於青衣、前新田購物城、港珠澳大橋香港口岸、粉嶺馬適路、洪水橋，元朗；未啟用的3個項目則位於落馬洲河套區、竹篙灣及啟德。

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記者：鄧凱文

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