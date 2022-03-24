【高分低能】讀書成績叻但職場變無能　反思教育制度只求好記性聽話學生

▲ 職場上，不時會出現讀書成績叻但無能的同事。

中國人有句說話：「小時了了，大未必佳」，非常通透的一句。這幾年一直在思考一個問題：為何有些讀書名列前茅的人，出來做事可以是另一回事？

我看到最極端的例子是，讀書成績叻，但職場工作事事「喎呵」，毫無problem-solving（解決問題）之能力，甚至製造更多煩與亂。若這些人位列掌管，那是災難之始。這類人，社會再多一個也嫌多。去到如此不濟事，個人層次問題當然走不掉，而只是讀書叻又自鳴得意者，往往看不到自己解決問題能力不足的弱點，自然無從修正和進步。

但這也引伸到一個值得教育界反思的問題：在一個教育制度裏，讀書叻是基於甚麼？若讀書叻是由於：一、記性好、背書叻；二、聽老師話（即老師說甚麼，就毫無思考地照單全收），只識用標準答案去應付考試和對答老師問題--這都是傳統觀念裏讀書好的學生之樣式--那就解釋到為何有些人讀書時是贏家，在工作崗位卻變輸家。

最新影片推介：

要知道解決一個書本科目（如數學）上的問題，跟解決一個社會上實質的問題，根本是兩碼子之事，需要不同的思維（mentality）和能力（skill set）。《人性鍊金術》一書的作者Rory Sutherland一針見血地道出教育系統之問題：「現代教育系統，教的多半是在一切條件完全確定的情況下做決定的方式。但只要一離開學校或大學，就會發現我們要做的，多半都不是這種決定的方式」。

因此，僅僅讀書叻的人，只能說他好讀得，但在真正的社會裏，當沒有一切條件完全確定的情況下，又或有突如其來的危機情境下，現實真正靠佢落場去打仗，咁就死得，分分鐘搞到亂晒大籠、全軍覆沒，爛攤子當然也無能為力去執。真實世界跟讀書世界不一樣，懂得解決實質問題之能力，遠比考試成績表更重要、更具價值。在這個世代，我們需要的，不是只識死啃書的人，而是真正有problem-solving能力之賢達領袖。

文章刊登於《經濟日報》，原題是：「小時了了」

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

撰文︰利嘉敏