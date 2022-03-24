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【NFT】林盛斌將NFT與現實便利店結合　阿Bob：為持有者提供更實在回報

娛樂 16:47 2022/03/24

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林盛斌（Bob）投資NFT。

在疫情下，人人工作大減宅在家，育有三子一女的林盛斌（Bob）一直自覺不能靠單一收入，不時需要學習新技能，所以抗疫留家選擇自學增值，特別是近年興起虛擬世界的概念。 

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NFT結合便利店

經過近兩年學習及了解，認識了一班有夢想的年青人，Bob將涉足投資NFT外，還提出一個大膽想法：「過去半年一直有不少人找我合作出NFT，但不想隨便設計一些圖案就叫NFT，那賣出後又如何？於是大膽提出將虛擬與現實結合852便利店，我想有長遠計劃，為NFT賦予價值，為持有者提供多元化體驗、更實在的回報。」

Bob：一齊圓創業夢

選擇結合便利店的原因，Bob覺得是日常生活離不開便利店，貨品包羅萬經濟實惠，更重要是他有感香港人都有著創業夢，但面對香港租金高企，貨源、管理等問題而卻步。

Bob說：「今次計劃是大部分人都能負擔，4位數字資金，除優惠獎賞不斷，各會員都有同等機會成為便利店一份子，參與團隊日後業務發展，甚至投資開分店，自己做老闆，一班人一齊圓創業夢！」

（發相）

投資NFT當交學費

Bob在疫情期間幕前工作大受影響，特別第一、二波爆發初期可以說是全面剎停，曾經一個月更是零收入，家庭開支都是靠其他副業、投資收入幫助。今次涉足NFT ，Bob與其說是投資，不如當是交學費，去學習一個新的領域。

Bob說：「如果最後賺到少少錢當bonus，就算輸都沒所謂，因為過去幾個月我學咗很多新事情，認識了這個界別很厲害的新朋友，這些得著比起錢就更重要。」心態決定行動，Bob示範了疫境自強的積極態度。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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