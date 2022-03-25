【新冠後遺症】物理治療師教Omicron康復運動　4套強心肺肌肉動作紓緩「長新冠」【內附詳情】

▲ 物理治療師鍾惠文博士表示，進行康復運動，能夠有效地改善「長新冠」，逐漸回復正常的身體功能，並有效改善呼吸功能，減少併發症。

本港新冠肺炎患病人數依然高企，雖然大多數患者症狀輕微，但有最新有關新冠肺炎康復的研究指出，部分患者即使在康復後，其呼吸和肺功能仍會明顯下降。進行康復運動，能夠有效地改善以上症狀，逐漸回復正常的身體功能，並有效改善呼吸功能，減少併發症。

相比Delta病毒，受Omicron感染的確診者，物理治療師鍾惠文博士指出症狀大多較為輕微，常見包括流鼻水、頭痛、疲勞、喉嚨不適、咳嗽、甚至出現肌肉痛、嘔吐、腹瀉等症狀。而Delta確診者常見的症狀包括咳嗽、流鼻水、頭痛、發燒、喉嚨不適、味覺失調，而嘔吐、腹瀉的症狀則較為罕見。「不過值得注意，無論是Delta或Omicron感染，病情嚴重程度都會因人而異，其他因素包括是否已曾經接種疫苗、年齡或患有其他慢性疾病等。」

▲ 物理治療師鍾惠文博士表示，新冠患者康復初期，運動強度應按個人體能、狀態、及病情而定，不應太急於求成。（香港經濟日報資料庫）

事實上，就算是輕度的新冠肺炎病人，除有勞累、有痰和慢性咳嗽等症狀外，在運動量提升時也有機會感到呼吸困難，加上由於感染期間長期家居隔離，在缺乏運動下，患者亦會出現肌肉流失、關節僵硬、心肺功能下降，甚至焦慮和抑鬱等心理症狀。「值得留意的是，根據不少歐美的臨床醫學報告，部分患者亦會出現短暫的腦霧症狀，包括：專注力渙散、記憶下降、遲鈍及倦怠等。」

康復運動紓解身心

他指進行康復運動，能夠有效地改善以上症狀，逐漸回復正常的身體功能。「臨床上，適度的康復運動有效改善呼吸功能、減少併發症、維持肌肉量和關節靈活度、改善心肺功能、減輕焦慮和抑鬱等心理症狀。同時，運動也能夠增強抵抗力，減少再次感染新冠肺炎的風險。」

▲ 震動正壓排痰器：藉呼氣運動時所產生的正壓及震動效果，幫助鬆脫痰涎的胸肺物理治療工具。（被訪者提供相片）

他說根據臨床病例，若症狀較輕，只有輕微流鼻水、咳嗽、喉嚨不適等，甚至無症狀，則可盡快進行康復運動，加快復元並改善身體機能。若病徵較嚴重，如出現頭痛、疲勞、關節痛等，但並沒有出現發燒及嚴重氣促急性症狀，則屬中度症狀，建議可先嘗試進行低強度的康復運動，如身體狀況恢復理想，可逐漸加強運動量。

至於出現更嚴重的症狀，包括氣喘、發燒、肌肉劇痛，現行階段應要多休息，並狀減輕後才漸進地進行。他強調，不論患者感染程度，如運動時出現頭暈、氣喘、心翳、作嘔、作悶或痛楚增加等不適，就應立刻停止運動。

肺部康復運動

呼吸控制運動和咳嗽運動等肺部康復運動，能有助新冠肺炎康復人士紓緩呼吸受阻、排痰及改善肺部功能。肺部康復運動如配合一些簡單的物理治療儀器使用，更能夠好好幫助擴張肺部及排痰。鍾博士說：「要留意，排痰運動有機會令病毒散播，建議患者留在獨立空間練習，完成後也要消毒儀器及周圍環境。」

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帶氧運動

帶氧運動是借助身體大肌肉的活動，從而強化心肺功能，增強耐力。新冠肺炎康復者應循序漸進地進行訓練，鍾博士建議由低強度訓練開始。低強度指運動期間，呼吸及心跳會比平常稍快，但仍可輕鬆完成對話。一般運動時間為每次20至30分鐘，按個人體能而定，每星期3至5次，可選擇急步行或慢跑。在家抗疫期間，也有簡單帶氧運動可以在家訓練。

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肌肉強化運動

肌肉強化運動有助改善肌肉力量、關節活動，與帶氧運動一樣，應從輕量開始訓練。每組肌肉鍛練10至15次為一組，每日1至3組，每組之間最少有兩分鐘休息，每星期進行2至3次肌肉強化運動。



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記者：周美好