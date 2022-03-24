【飛虎3壯志英雄】蔡思貝揭胡鴻鈞心理包袱多　31歲更認清目標求突破：不可原地踏步

▲ 蔡思貝恨闖影壇拍電影。

視后蔡思貝在TVB熱播劇《飛虎3壯志英雄》中飾演唯一女飛虎「小魚」余曉欣，一次行動炸至重傷昏迷，半年後甦醒，卻短暫失憶忘記阿樂（吳卓羲飾），終於記起並接受對方之時，病情卻突然危殆，最後奄然而逝。

對於角色的悲慘遭遇，蔡思貝接受TOPick專訪直指「編劇好狠」：「明明經歷重重關，一吻定情，大家都感到很可惜，這教會了我們要愛得及時，珍惜眼前人。」

她自認與角色相似，看劇本時產生共鳴感：「小魚外表堅強，其實內心很脆弱，對感情害怕不敢去嘗試。與我聯繫得到的，我給人爽朗又Tough的感覺，SÏXTERS六個女生中，往往給人『感性水瓶座』形象，很容易氾濫！」

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欣賞胡鴻鈞以前無包袱

吳卓羲在劇中鍥而不捨向蔡思貝展開追求，現實中作為香港小姐亞軍的她，卻未遇過這樣的男生，她說：「戲劇世界比較大龍鳳，現實中的追求主要為陪伴，經歷高低起伏，見過你最醜陋一面的人陪伴你，那個就值得一起陪伴成長。」

至於緋聞男友胡鴻鈞是否這位重要角色？

蔡思貝坦言兩人年紀及入行年資相約，可算是一起成長，並大方談及對方的轉變：「以前的他沒有包袱，印象深刻他在節目《嘩鬼上學去》中表現百厭，他毫不理會自己身份、學生的榜樣，在鏡頭前盡情Enjoy Life，讓我十分欣賞。但近年他改變了，變得不再開懷，可能男人三十而立開始穩重。」

她認為生活應該講求平衡，需穩重時穩重、需玩樂時玩樂。

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三十而立很殘酷

蔡思貝於2013年參選香港小姐獲亞軍殊榮入行，一直被緋聞及負面新聞纏身，更一度患上躁鬱症。經過多年努力洗底，6度提名「最佳女主角」，終在《萬千星輝頒獎典禮2020》憑《踩過界II》「癲姐」一角奪得視后寶座。

而且更成為首位90後、繼宣萱同樣以29歲之齡第二年輕視后，演技備受肯定，不少重頭劇均有份參演。

「三十而立」，上月剛踏入31歲的她認為「女人三十而立」很殘酷，尤其在娛樂圈行業，壽命比男性更脆弱：「男人在30歲事業開始起步，女人30歲唔畀心機就無。」又指以前會穿人字拖返工，忠於自己、自由自在過活，但人長大需要成長學習，不可原地踏步，笑言現在比以前「穩重咗少少」。

▲ 在《萬千星輝頒獎典禮2020》奪得視后寶座。（IG圖片）

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不少港星北上到內地發展後大紅大紫，蔡思貝坦言恨有關相的工作機會，形容演員職業較被動，不想錯過任何機會。

她續指疫情打擊娛樂圈，公開活動及劇組叫停，以往靠新劇推出再接洽商戶工作，如今面對雙重打擊，零收入狀態坦言有迷失的感覺：「演員工作被動，疫情下沒有工作，Doube被動，個心都會慌！幸慶去年拍了3部劇集作存貨，至少有劇集見觀眾，有丁點的安心。」

至於可會搞副業生意平衡收入，蔡思貝自言並非做營商的材料，自嘲若做生意會被騙走金錢。

自我增值

疫情留家抗疫，她絕不浪費每一分每一秒，自我增值學普通話，翻看「神戲」及「神劇集」鑽研演技，還砌拼圖消磨時間。

在艱辛的疫情下，令蔡思貝最為得著，是與父母關係變好。她透露以前工作關係一、兩個月才與父母相聚，而且每次見面都有拗撬：「他們不理解我的工作，最近多了相處時間，多了溝通和了解，感情比以前好。」

問到父母可有催促她拍拖及結婚，她坦言沒有：「改變不了我以事業為先的目標，當事業未有一定成就，我都無法停下來組織家庭。」

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恨闖影壇拍代表作

記者指她已為視后，究竟如何才算有成就？蔡思貝直言盼有屬於自己的經典劇本角色，並舉張國榮與梁朝偉主演的《春光乍洩》為例，形容到某一個時段會想翻看回味的電影：「每一位演員夢寐以求的事，可惜並非人人遇到。視后是其中一個里程卑，我最希望死後能遺留經典作給大家。」

2015年與張家輝合作《陀地驅魔人》，為蔡思貝首部兼唯一電影作，她揚言恨再闖影壇：「想試下經歷多套劇集的訓練後，再拍電影會是怎麼樣？（是否想衝破影后？）沒有想過，純粹想感受不同環境下演戲，嘗試新事物。」

記者：馮雪怡