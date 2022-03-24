【死亡個案】再多201宗死亡個案　打2針24歲患末期癌症青年不治

▲ 再多201宗死亡個案，打2針24歲患末期癌症青年不治

本港第五波疫情持續，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今（23日）下午於疫情記者會表示，再多201宗死亡個案，令今波疫情累計死亡個案共6,557宗；衞生防護中心分析今波疫情死亡個案，整體死亡率為0.6%，未完成接種疫苗的病死率是1.76%，相對接種2劑或以上的0.11%有16倍差別；在80歲或以上長者中，未完成接種疫苗的病死率是11.45%，相對接種2劑或以上的3.38%，有3.4倍差別。

今波疫情死亡個案年齡介乎11個月至112歲，年齡中位數為86歲，其中7宗兒科病人、260宗是18至59歲成年人，佔整體4%， 6281宗是60歲長者，佔整體92.8%；80歲或以上佔整體70.8%。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，過去24小時有152名病人死亡，涉78男74女，介乎24至106歲，64來自院舍、103人無打針、37人打一針、12人打了兩針、140人為65歲以上。昨日6名年輕病人離世。李立業建議

24歲男：已打2針疫苗，末期癌症，正接受化療，3月18日因抽筋入院，測試陽性，已處方輝瑞口服藥、瑞德西韋、類固醇及抗生素，血含氧一直不理想，延至3月23日離世；李立業相關，抽筋與癌症相關

45歲女印傭：已打2針復必泰疫苗，沒病歷，3月21日發燒、打冷震及胃口差，3月22日急轉直下，不醒早上入廣華醫院，經急救後有回心跳脈搏，快測陽性，3月23日離世，已轉介死因庭

48歲男：沒打針，有腦腫瘤及腦出血，去年12月27日因不醒入聯合醫院內科，2月轉至到靈實醫院復康，3月1日感染新冠，3月22日後血含氧量一直下降，3月23日離世

53歲女：沒打針，末期癌症，1月3日因腰痛及下肢無力入院，脊髓受壓，3月1日確診及有肺炎，3月15日需要氧氣治療，3月23日離世

55歲男：沒打針，長期病，3月5日因跌倒入瑪嘉烈醫院，有肺癌，3月23日不醒，曾用強心針及呼吸輛助治療，下午1時離世

55歲女：長期病居院舍，2月23日因持續抽筋入院， 已打藥物及插喉，新冠呈陽性

56歲男：冇打針，有末期癌症，3月3日因確診及氣促入院，有肺積水，之後一直有氣促，3月23日離世

因數據滯後，有42人於3月１至22日離世，年齡介乎61至99歲。

院舍方面，昨再多1間安老院舍及2間出現38名院友及23職員個案，第五波共782間安老院舍受影響，其中60間安老院舍在過去2周出現個案或爆發，佔整體7.5%，涉1260名院友、257名員工；殘疾院舍方面，第5波累計有284間受影響，其中35間在2周內新增，佔全港10.4%，涉690院友及255員工；死亡個案涉及院舍加至3501宗。

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記者：鄧凱文