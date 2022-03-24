【疫下支援】恒隆贈1,500份遊戲包予留醫確診病童　另為基層兒童辦逾60場網上互動遊戲活動

▲ 恒隆將與智樂舉辦為期兩個月、逾60場的「在家網上齊齊玩」活動。（恒隆地產提供圖片）

本港第五波疫情持續，今波疫情波及不少兒童。恒隆地產於今年2月份宣布撥款港幣1,000萬元予「恒隆抗疫基金2.0」，全力支持香港抗疫工作，針對性地為急切的抗疫項目及最受影響的社群提供支援。

恒隆今日（24日）宣布透過「恒隆抗疫基金2.0」與智樂兒童遊樂協會（智樂）合作，向確診新冠肺炎的住院兒童送贈1,500份適齡遊戲包，遊戲包內包含玩具、立體拼圖、遊戲工作紙及繪畫套裝等，適合不同年齡的兒童，並將於4月份起陸續透過智樂，送交正在北大嶼山醫院香港感染控制中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施、以及醫院管理局兒童及青少年科病房內接受治療及隔離的染疫病童。

另外，關注到基層兒童居家抗疫的身心健康發展，恒隆將與智樂舉辦為期兩個月、逾60場的「在家網上齊齊玩」活動，在專業遊戲工作員的帶領下，讓2,000名基層兒童參與一連串的網上遊戲，一起在線互動，紓緩緊張情緒；另透過智樂旗下的社企智樂遊戲萬象館，為員工子女舉辦「屋企『智』好玩」網上活動。



恒隆地產行政總裁盧韋柏表示，疫情下的隔離措施與停課安排，無疑窒礙了兒童正常的互動學習、群體社交及遊戲活動機會，這尤其影響確診病童及正在家中隔離的兒童，故希望透過『恒隆抗疫基金2.0』，為一眾受影響的兒童提供精神上的支援，並紓緩家長的照顧壓力。

智樂兒童遊樂協會醫院遊戲服務總監江小萍則表示，遊戲是兒童健康成長的關鍵元素。疫情下，遊戲有助穩定情緒，為兒童的生活賦予掌控感。

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記者：郭詩詩