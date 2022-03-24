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【郵政服務】下周一起全線郵政局回復正常開門時間　同日起恢復本地郵政速遞服務

社會 16:53 2022/03/24

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下周一起全線120間郵政局回復正常開門時間。（資料圖片）

香港郵政今日（24日）宣布，由下周一（28日）起，全線120間郵政局於星期一至五回復正常開門時間，但會繼續於下午4時關閉；星期六營業時間亦回復正常，郵政總局及尖沙咀郵政局則會繼續於下午1時關閉；郵政總局星期日繼續關閉；流動郵政局亦會恢復正常服務。

此外，香港郵政亦於同日（28日）恢復本地郵政速遞和本地包裹服務及每日的郵箱收信服務。

另外，香港郵政表示，因新冠肺炎檢測呈陽性或與確診病例密切接觸而缺勤的員工已陸續恢復執勤，早前面對的嚴峻人力情況已逐步紓緩，強調會密切檢視情況，致力繼續向市民提供必須的郵政服務。

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責任編輯：郭詩詩

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