【抗疫支援】地區組織向青年及兒童家庭派10萬份物資包　內附口罩、上網卡等

▲ 「青少年抗疫連線」召集人、香港青年聯會主席梁毓偉。（林宇翔攝）

「青少年抗疫連線」今日（24日）宣布，將派發10萬份中央援港、為兒童和青少年而設的抗疫物資包，目標向合共30萬個相關家庭派發，物資包包括快速測試套裝、兒童口罩、流動數據上網卡等，支援學生抗疫和上網課。



連線召集人梁毓偉指出，明天（25日）開放首批5萬個網上登記名額，給有兒童及青少年的家庭申請，申請者需要輪入姓名、電話及身分證首4位數字，成功申請人士可於本周日（27日）領取物資包，居家檢疫人士可由親友代領，需要出示申請人的身分證副本或圖片。



中聯辦青年工作部部長張志華稱，內地政府高度關注香港第五波疫情，該工作部及紅十字會等組織隨即籌集價值1.5億元的抗疫物資，並透過「青少年抗疫連線」發放予香港市民，目標1個月內完成派發；又指現時香港35歲以下的青少年有大約230萬人，其中貧窮人口大約45萬人，做好基層青少年防疫抗疫工作意義重大。

「全港抗疫義工同盟」總召集人陳振彬表示，將會動員過萬名義工，參與政府全民發派抗疫物資包計劃。

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責任編輯：陳麗娜