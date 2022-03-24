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【父子情深】父親93歲生日前夕離世　吳彥祖晒發黃信紙悼念

親子 17:48 2022/03/24

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吳彥祖丁父憂。

藝人吳彥祖（Daniel）一家近年移居美國與父親生活及積極在荷里活發展，今日（24日）Daniel在社交網透露丁父憂，他上載了一張童年時期與父親的合照，透露父親在93歲生日的前夕離世，他以英文留言悼念並希望爸爸安息：


爸爸生日快樂！再過一天，你就 93 歲了，但我猜你急著要和媽媽在一起。我現在可以看到你們兩個在一起，這讓我很高興。在你身上我學會了如何當一個男人，安息吧爸爸。我們很快會見面。

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相隔幾小時後，Daniel再度上載一張發黃的信紙，他留言指那是父親80年代時剛拿到一個打字機，於是就打下一段話送給吳彥祖，紙上的話寫著：「親愛的Daniel，我非常非常愛你，你有多愛我？做個好夢。」字裏行間流露出父子情深。


據知吳彥祖於2014年得悉母親大腸癌復發後，便立即帶同妻女趕赴三藩市照顧母親。為了能專心照顧兩老，吳彥祖解散了經理人公司，並暫別娛樂圈好一段時間，可惜母親病情惡化，於同年離世。母親離開後，吳彥祖繼續留在美國陪伴父親，順便安排女兒在美國入學。如今隔了8年，吳彥祖的父親也辭世。
 

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責任編輯:陳麗薇

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家庭關係 吳彥祖

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