【兒童染疫】兒科醫生爸爸記錄確診兒童5日症狀變化　高燒不代表病情嚴重

▲ 港怡醫院兒科專科醫生沈澤安分享，確診兒童5日的症狀變化。

第五波疫情嚴峻，兒童確診個案上升，當中有幼童不幸染疫離世，令家長人心惶惶。一旦孩子出現發燒等症狀，家長不免擔心他們中招，疫症來襲顯得措手不及。港怡醫院兒科專科醫生沈澤安分享，確診兒童5日的症狀變化，以及發燒處理方法，供家長參考自救。

現時沈澤安醫生與港怡醫院急症室及兒科專科醫護人員組成團隊，為確診病人診症。沈醫生接受TOPick訪問時坦言，「見到有很多家長被人拒絕了多次，才來到我們醫院」，小朋友生病而沒醫生可看，家長的驚慌失措可想而知。育有3名兒子的沈醫生不忍家長與小朋友徬徨無助，毋懼染疫風險，願意為確診兒童面診。

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確診兒童持續發燒3至5日

沈醫生分享確診兒童5日的症狀變化，幫助家長了解小朋友的病情。他表示，大部分確診兒童都會發燒，通常持續3至5日，一般首兩日為高燒，甚至可以高達40至42度。

小朋友服用退燒藥後，可能沒有明顯退燒跡象，但他強調高燒不代表病情嚴重。另外，小朋友一般會感到疲倦，沒食慾也不想玩耍，也有小朋友會感到沾寒沾凍。

此外，沈醫生指兒童確診首日的呼吸道問題不多，或許出現輕微喉嚨痛，但咳嗽和流鼻水並不嚴重，情況與流行性感冒有點相似。他提醒家長，有小朋友確診首日不斷嘔吐，而嘔吐令他們食不下嚥、吃不下藥，甚至出現脫水，這種情況較令人憂慮。

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在確診第2日，沈醫生稱小朋友發燒或有好轉，但非明顯退燒，另一方面咳嗽及流鼻水有機會多了。假如小朋友出現嘶吼症，第2、3日的症狀才較明顯。直至確診第3日，小朋友有明顯退燒跡象，一般第4、5日就好了。沈醫生補充，一旦小朋友發燒多於5日，必須考慮是否有併發症，再作跟進和處理。

兒科醫生5招應對發燒

小朋友高燒不退，沈醫生提出5招應對，包括食藥、濕毛巾抹身、用退熱貼、沖涼及多飲水。早前有傳聞指出，服用高燒藥布洛芬（Ibuprofen），會令小朋友病情轉差，沈醫生直指沒有科學根據。他差不多每日開藥都用到布洛芬，認為有效幫助小朋友退燒。另外，他強調物理降溫的重要性，有說發燒不宜沖涼，他否定這一說法︰

發燒絕對應該沖涼，不要用冰水，用舒服的水溫沖涼是可以的，這可以幫助退燒。

發燒高低與病嚴重程度無關

有家長擔心幼兒發高燒，不知應否帶孩子去急症室。沈醫生表示「衝急症室我們永遠不贊成」，除非小朋友不對勁正在抽筋，便要召喚救護車。

如果只是發高燒，我們會跟家長說，溫度的高低與病的嚴重程度沒有關係。

他建議愈年幼的小朋友，愈早看醫生愈好，醫生會根據他們的情況作出評估，以便提供適當的檢查。他舉例1歲以下幼兒發燒，即使他的家人中招，但他未必確診。他可能不是感染新冠肺炎，或不止新冠肺炎，他認為這些兒童個案要小心處理。

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記者︰駱秀玲