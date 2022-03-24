【Disney+劇集】《單戀原聲帶》 顏值超高組合　「最美小三」韓韶禧收男神朴炯植做「兵仔」　

▲ 韓國全新原創劇集《單戀原聲帶》。

韓國全新原創劇集《單戀原聲帶》已在3月23日起於 Disney+ 獨家上線，該劇由曾出演《以吾之名》、《無法抗拒的他》和《夫妻的世界》的人氣女星韓韶禧及主演過《Happiness》、《金裝律師》、《大力女子都奉順》的演技派男神朴炯植攜手合作，演繹一段浪漫感人的青澀愛戀。

▲ 有一種關係叫「友達以上 戀人未滿」。

故事內容

故事講述奮鬥多年的填詞人恩秀(韓韶禧飾演)因没有單戀經驗，正苦惱著需要創作出一首講述單戀心境的歌曲，相識19年的好友宣宇（朴炯植飾演）為協助她因而開展兩星期同居生活。

二人在同一屋簷下並分享各自的愛情故事以提供音樂靈感，恩秀一直認為若果她要和宣宇一輩子在一起，必須維持這種摯友關係，不可越界。

▲ 二人同居生活。

宣宇了解恩秀心意，為了不打破兩人之間的微妙平衡，多年來只能隱藏著自己的情感，偷偷暗戀着恩秀。朝夕相對的兩人對彼此不能說出口的情愫逐漸浮面，使他們遊走在友情與愛情，變成這種既甜蜜又苦澀的曖昧。

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友達以上 戀人未滿

有一種關係叫「友達以上 戀人未滿」，從男主角宣宇的角度出發，即是為單戀的對象默默守候和付出，充當好友但並不是戀人的角色，只要對方有需求，就必定為她完成。借鏡香港地道的說法，就是「當兵」。

為心儀的對象無條件付出，不論什麼要求，定必達到，但你所得到的，可能只是一句普通的讚美(俗稱:軍糧)。

而「當兵」大多有5大特徵，分別是隨傳隨到、訴苦當派糖、親密接觸誤以為對方示好、妒忌心重以及任何要求，使命必達，你又有否試過？

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