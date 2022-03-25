【最強家庭】汪爸爸「十項全能」鑽研多國美食　汪詩詩汪圓圓謹記亡父教訓︰做一個好人

▲ 汪媽媽、汪詩詩及汪圓圓三母女最近合著食譜書，以紀念亡父汪國強。

「宇宙最強」甄子丹的太太汪詩詩、姨仔汪圓圓及外母汪媽媽三母女一向感情深厚，為紀念亡父汪國強，三母女最近聯手合著一本食譜，輯錄了汪父與汪母的拿手菜式。過程中勾起了三母女的珍貴回憶，詩詩讚揚爸爸是「十項全能」，希望新書能將爸爸愛生命、愛食物及愛人的精神傳承下去。

汪氏第一個家——秘魯利馬

汪氏一家擁有獨特的「汪氏味道」，汪爸爸與汪媽媽的廚藝了得，精通家鄉的上海菜、港式家常菜、法國菜、意大利菜，以及冷門的秘魯菜，令人十分好奇。汪媽媽解釋，丈夫在認識她之前在南美洲做生意，住了當地好幾年。兩夫妻在1980年結婚後，更帶同詩詩由香港移居至秘魯利馬，細女圓圓更在當地出生。汪媽媽憶起在當地的生活，仍感到無比快樂。

我們一家人在那邊很開心，當地生活跟其他的很不一樣。當地人很熱情，經常有派對，每一個都人都很喜歡唱歌、跳舞，中國人的圈子也很大、很團結，所以我們在那邊過得很豐富、很開心，生活真的多姿多采。

▲ 汪氏三母女希望新書能將爸爸愛生命、愛食物及愛人的精神傳承下去。（受訪者提供相片）

為甄子丹首次下廚製「秘魯燉雞肉」

秘魯充滿陽光與海灘，詩詩和圓圓都喜歡到海灘玩耍，並喜愛節奏明快、熱鬧動感的拉丁音樂。而秘魯及西班牙文化也培養出她們開朗樂觀的性格，西班牙文更成為兩姊妹的第一語言，但對她們的成長影響最深的，卻是爸爸炮製的秘魯美食。

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秘魯菜擅用新鮮食材，最常搭配洋葱、粟米、辣椒等配菜，酸辣清爽惹味，很多秘魯菜亦會配以蒜香米飯，讓不少人認為秘魯菜和中菜有連繫。在眾多秘魯菜中，詩詩和圓圓最喜歡是秘魯燉雞肉（Chicken Estofado），是加入了各種蔬菜熬煮的燉菜。詩詩大讚這道菜營養健康，第一次為丈夫甄子丹下廚也是獻上Estofado。

Estofado是我的最愛，我的孩子和所有人嘗過我們的手勢後都十分喜歡它。它超級健康，適合所有年齡的人！

▲ 汪氏三母女決定製作食譜書，就像一本紀念冊獻給爸爸，亦可以獻給下一代。（受訪者提供相片）

汪媽媽坦言她的第一個家在秘魯，故南美菜式對她特別有意義，即使數年後一家人離開了秘魯到加拿大定居，兩夫妻仍會趁假期或周末時，到專門店購買食材，親自炮製南美風味大餐氹女兒開心。

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一家人食飯是維繫家庭之道

一家人齊齊整整食飯，分享當天的經歷，是汪爸爸與汪媽媽維繫家庭的重要一環。儘管工作忙碌，汪爸爸也定必親自為妻女下廚。圓圓猶記得小時候認為一家人食飯是習慣，不明白箇中原因，但成長後各有各忙，大家見面次數減少，才掛念汪氏一家吃飯的快樂時光。

沒有跟爸爸、媽媽和家姐一起吃飯時，都會有點想念他們，跟他們一起吃飯會特別開心，可能跟愛自己的人一起吃飯會覺得特別好吃。我們都習慣了一個星期最少要見面一次，要一起吃飯。

▲ 晚飯能拉近一家人的關係。（受訪者提供相片）

圓圓記得爸爸曾說過，他第一個烹飪師傅是他的媽媽，先教識他煮上海菜，「我覺得爸爸本身有天賦，他煮的東西都很有味道，不是每個人能煮得好吃，他是一個煮什麼菜式都好好吃的人。」

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父廚藝秘訣︰好學及對妻女有愛

在南美菜以外，詩詩和圓圓童年時還經常吃到爸爸煮的上海菜、廣東菜和西餐，正如他們平時會以英文、上海話、廣東話及西班牙語溝通一樣。圓圓形容爸爸是一位好學的聰明人，喜歡學習多國語言，也很喜歡研究和發問，加上他很愛吃和嘗新，成就他這位烹飪高手。

他對世畀各地不同的文化都很有興趣，自然便愛上鑽研當地的食材和菜式。不過爸爸最重要的廚藝秘訣，就是他對我們滿滿的愛。

▲ 詩詩和圓圓遺憾小時候沒有向父母學好一步步的煮餸步驟，今次著書才認真研究每一個菜式的切、洗、煮、醃。（受訪者提供相片）

透過父母的「廚房教育」，詩詩和圓圓從父母身上學到對每一道菜的探究精神，她們也一直視父母為榜樣，學習待人處事之道，包括如何對待長輩、小朋友、老師及功課等事情。圓圓憶述從小到大，父母都強調要做一個好人。

我們小時候看著爸爸媽媽怎對人，會先想到對方，對人大方，不要小器。如果你感到不開心，也不要放在心上，要先幫自己的家人，還要團結。爸爸是一個很誠實的人，他人很好，真心對待每個人，也會用心跟對方聊天；而媽媽也很關心別人。

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汪媽媽談夫妻之道︰要互相尊重

雖然汪爸爸兩年前不敵癌魔病逝，享年68歲，但他的精神長存在汪家。詩詩坦言至今一家人吃飯，仍不時想起爸爸，「我們無論到哪裡玩、吃東西都會想起他，因為他是一個熱愛生命、愛食物、愛人的人，所以我們決定製作一本食譜書，就像一本紀念冊獻給他，以及我們的下一代。」

▲ 汪媽媽認為夫妻之道最重要是互相信任、互相尊重，以及包容對方的缺點。（受訪者提供相片）

64歲的汪媽媽與老伴牽手走過40年婚姻，恩愛之情亦感染了下一代。汪媽媽感激老伴一直都很疼錫她，她認為夫妻之道最重要是互相信任、互相尊重，還要包容對方，接受對方的優點和缺點。

過時過節要給對方驚喜，夫妻大家都會開開心心。還要支持對方、互相欣賞，對方做了什麼事都要欣賞他，對方也會感到很高興。

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記者︰林綺玲