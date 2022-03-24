【血庫告急】血存量僅夠全港3至4天使用　伊院急症室醫生籲捐血撐醫護

▲ (擷自紅十字會輸血服務中心短片)

第5波疫情蔓延近4個月，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，疫情或影響市民外出，現時血庫存量處於低水平，只夠全港醫院3至4天使用，呼籲市民眾志成城多捐血。伊利沙伯醫院急症室顧問醫生何曉輝亦拍片，提醒市民捐一包血，可拯救3名病人，自言自己亦有捐血，呼籲大家「齊捐血撐醫護」。

▲ (擷自紅十字會輸血服務中心片段)

根據紅十字會輸血服務中心，昨日(23日)僅接獲376包血液，遠低於每日收集目標650包，不論A、B、AB或O型血存量亦低。輸血服務中心表示疫情期間，香港醫療系統面臨前所未有的壓力，呼籲市民伸出援手捐血，以「支持醫護人員、撐住醫療系統」，為醫院提供必要血液作醫療資源，確保每位病人獲適切治療，同時免卻醫護人員對缺乏醫療資源的擔憂。

▲ 醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業（林宇翔攝）

衞生防護中心公布，新增13,074宗感染病例，其中7,342宗是快速檢測陽性個案、5,732宗經核酸檢測確診，以及4宗輸入個案，今波錄108萬宗確診，詳情請看：下一頁。

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記者：鄧凱文