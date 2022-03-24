【健康飲料】4款檸檬飲料大比拼　Bless檸檬鹼性水更助抗疫美顏

▲ Bless引進歐美風潮「檸檬鹼性水」。(圖片來源:Bless Facebook 專頁)

以冷壓果汁起家的本地品牌Bless，最近研發新產品「檸檬鹼性水」，以5%檸檬汁撘配95%鹼性水的比例，推出既有營養及美顏功效，又能中和人體酸性的無添加清新飲料。

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比人手榨汁更易封存營養

據醫學研究顯示，檸檬含大量維他命C，有助減少感冒，加快痊癒時間，降低患心血管疾病的機會。對女士來說，維他命C亦含有對抗自由基侵害皮膚的抗氧化劑，有助防止皮膚老化，預防曬太陽對皮膚造成的侵害。

Bless把檸檬與水的比例調較得非常精準，5%的檸檬汁不會過濃，毋須加入任何糖份中和酸澀味，且帶檸檬的微量果糖口味，口感清新自然。

在製作方法上，採用HPP高壓殺菌技術封存飲料，在避免用防腐劑的情況下使檸檬保持新鮮。

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比氣泡水健康 中和酸性體質

鹼性水是經過電解水機分解的水，透過加入帶有正電子的鈣、鈉、鎂等礦物質，形成pH值為8或更高的鹼性水，比起人體一般的7.5pH稍高。這有助緩和都市人因日夜顛倒、飲食不定時、運動不足而形成的「酸性體質」問題，而當人體處於「弱鹼」狀態時，新陳代謝會加速，有利於排毒。當人體的酸鹼回復平衡時，更能解決口臭、便秘、精神疲勞、暗瘡等問題。

市面上「氣泡水」，其中主要成分為「碳酸」，它除是弱酸性物質，過量飲用更會腐蝕牙齒的法瑯質。相比之下，鹼性水有助降低胃蛋白酶，能中和胃酸並減少胃部不適，亦能補充因飲用過量奶茶、咖啡而流失的鹼性礦物質。

減肥良伴 比能量飲料少熱量

能量飲品一般含高劑量的咖啡因，以短暫剌激腦部神經，令腦部達至集中狀態；至於電解質飲品，則含大量碳水化合物，補充劇烈運動後流失的熱量。

然而，兩者都含有不少糖粉，容易在飲用後因過度攝取熱量而致肥。Bless檸檬鹼性水成分簡單，不含任何糖分、脂肪含量為零，其抗氧化劑更有助減重。

Bless檸檬䶨性水售價：$20/一枝（400mL）

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責任編緝：羅嘉欣