【抗疫物資】中大獲希瑪醫療捐贈1萬套快速抗原測試包　供大學前線員工及學生使用

▲ 中大獲希瑪醫療捐贈1萬套快速抗原測試包。（受訪者提供）

香港中文大學今日（24日）獲希瑪眼科醫療控股有限公司慷慨捐贈10,000套快速抗原測試套裝予大學前線員工及學生，以支持大學的防疫工作及加強保障大學成員的健康。

中大校長段崇智感激希瑪醫療的捐贈，「我代表中大員生衷心感謝社會各界包括希瑪醫療對大學的關懷與支持，不論是金錢及物資的捐助，還是行動及言語的鼓勵，都是對大學防疫工作的有力支持。中大會繼續積極在各方面發揮作用，與社會攜手跨過疫情。」

希瑪眼科醫療控股有限公司主席林順潮表示知道中大醫院抗疫期間，不論在接收病人、核酸檢測、及疫苗注射等方面都做了大量工作，希瑪醫療希望透過這批快速測試套裝，助中文大學抗疫一臂之力！同時希望疫情盡快受控，香港市民生活早日回復正常。

中大於疫情期間，致力迅速回應社會需求。中大醫院除了接收公立醫院的非新冠病人，更增設專用病房接收輕症新冠患者，及設立新冠門診站為輕症病人提供治療，舒緩公立醫院的壓力；亦成立核酸檢測中心、啟動社區流動疫苗站、接手營運兒童疫苗接種中心等。中大醫院的社區疫苗接種中心在過去十二個月共完成超過56萬劑疫苗注射，為市民提供最必要的防護。

與此同時，中大醫學院持續就抗疫事宜向政府提供專家意見，發表領先世界的新冠肺炎研究成果，以及支援社區抗疫工作。醫學院動員超過1,000名教職員及學生照顧患者、接聽醫管局熱線、協助社區檢測及為安老院舍提供遙距中醫服務。中大醫學院亦主辦九龍城兒童疫苗接種計劃，目標為2,000名市民接種疫苗。

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責任編輯：袁澍