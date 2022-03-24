【DSE】中文實用寫作樣本試卷考演講辭　考生須整理資料並加以合理補充或發揮

▲ 中文寫作卷則加入實用寫作。（資料圖片）

經修訂的高中核心科目課程去年9月開始於中四級推行，當中公民科取代通識科，而中文寫作卷則加入實用寫作，並取消聆聽及綜合、說話能力兩份卷別。考評局今日（24日）公布更新後寫作卷的「等級描述」及樣本試卷。

考評局公布的樣本試卷，要求考生以學生會主席名義撰寫一篇演講辭，全文不得多於550字，主題圍繞着杏壇中學學生會擬發起「綠色生活 『一篇演講辭，無塑』校園」行動，針對同學提出的意見，游說他們支持行動。題目提供兩份資料，包括活動的宣傳單張，及學生會討論區對話節錄。

按考評局的評分準則，閱卷員須分別考慮「內容」及「行文組織」兩方面，包括考生能否因應題目要求，整理資料，並加以合理的補充、引申或發揮 ，及是否能因應語境 ，使用合宜的行文語氣及組織。

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考評局一併公布的寫作樣本試卷示例，取材自先導測驗中學生答卷的樣本。其中第5級的示例中，評語指，考生能全面回應語境要求整合資料，並充分發揮，包括概括行動的目的及措施，並全面針對同學的疑慮作回應；觀點明確、合理，理據充足，闡述清晰；行文通順達意，語氣親切。

至於第4級的示例中，評語指考生能回應大部分語境要求整合資料，並加以發揮，但未就行動的意義多加發揮，稍有不足；第3級的示例中，考生能回應部分語境要求整合資料，並略加發揮，但對同學意見的回應較為簡略，未完全符合語境要求。稱呼的書寫位置不當及標點有缺漏，格式欠準確。

考評局指，有關示例雖細心挑選並附有註釋，以說明每個等級的典型表現，但只屬暫定稿。當局將於2024年香港中學文憑考試後，從考生的真正答卷中選取樣本，提供更多示例供參考。

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記者：黃悅晴