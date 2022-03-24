【失業援助】一萬元失業援助金　兩日已收12.5萬宗申請

▲ 第五波疫情下，政府收緊防疫措施，許多行業營業受限，失業率再次攀升。（資料圖片）

第五波疫情下失業率攀升至4.5%，最新約有15.7萬人失業。政府推出10,000元「臨時失業支援」計劃，昨起接受申請，為期三星期。政策創新與統籌辦事處表示，截至今日（24日）下午6時，已經收到12.5萬宗申請。

疫情來勢洶洶，不少打工仔期間失業，因此港府表示將動用30億元，推出臨時失業支援計劃，提供一筆過的1萬元資助，協助30萬名短期失業人士紓困。

早前政策創新與統籌辦事處總監何珮玲在電台節目上表示，政府推出的「臨時失業支援」計劃，由昨日早上8時起接受申請，目前已接獲近10萬宗申請，當中約7成申請人持有強積金戶口。她形容，計劃反應相當踴躍，似乎是推得及時，並指希望可以真正幫助到在第五波疫情失業，或因為處所需關閉而放無薪假的工友。 她又指，絕大部份個案為自行於網上遞交申請，大致在10分鐘內完成填表程序，相信問題不大。另有約1000名已預約的市民則前往全港5間服務中心，由職員協助在網上申請，當中以旺角及觀塘的服務中心人流較多。

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記者：袁澍