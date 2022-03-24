  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (週四) 19:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金像奬2022】第40屆香港電影金像奬7月九展舉行　主席爾冬陞：經審慎考慮

娛樂 18:28 2022/03/24

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

香港電影金像奬協會主席爾冬陞。

香港電影金像奬頒獎典禮，因為受第五波疫情影響由原預計4月舉行延期。香港電影金像奬協會（大會）在今日（3月 24日）公布 「第40屆香港電影金像奬 」定於7月17日（周日）假九展匯星舉行。

【金像獎2022】85歲謝賢首提名最佳男主角　林家棟憑《智齒》《手捲煙》入圍爭影帝

最新影片推介：劉俊謙蔡思韵專訪

7月九展舉行

香港電影金像奬協會主席爾冬陞表示：「董事局基於香港政府日前公布將於4月起分階段放寬防疫措施，包括重新開放演藝場所等全體成員經審慎考慮後， 一致同意 『 第40屆香港電影金像奬』定於7月17日晚上在九展匯星舉行。」

他並補充：「大會將繼續密切留意疫情發展及政府之相關公布，希望各方協作單位能協調配合，務求實體頒獎典禮能如期舉行。」

「第40屆香港電影金像奬 」19個獎項的提名名單已於今年2月中揭曉，第二輪投票相繼於3月展開，而大會早前亦已公布此輪投票截止日期延至4月30日。身為主席的爾冬陞呼籲各投票人繼續積極投票，身體力行支持香港電影金像奬 。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【媽媽的神奇小子】梁仲恆不怕輸在起跑線　吳君如提醒女兒：人生總有遺憾
09:37 2021/08/06
【媽媽的神奇小子】梁仲恆不怕輸在起跑線　吳君如提醒女兒：人生總有遺憾
【梅艷芳】王丹妮劉俊謙感受巨星美麗與哀愁　梅姐芳華絕代無人可取代
11:54 2021/11/11
【梅艷芳】王丹妮劉俊謙感受巨星美麗與哀愁　梅姐芳華絕代無人可取代
【殺出個黃昏】林家棟邀謝賢復出證明寶刀未老　84歲四哥中氣足親揭養生之謎【有片】
11:40 2021/07/16
【殺出個黃昏】林家棟邀謝賢復出證明寶刀未老　84歲四哥中氣足親揭養生之謎【有片】

你可能感興趣

【媽媽的神奇小子】梁仲恆不怕輸在起跑線　吳君如提醒女兒：人生總有遺憾
09:37 2021/08/06
【媽媽的神奇小子】梁仲恆不怕輸在起跑線　吳君如提醒女兒：人生總有遺憾
【梅艷芳】王丹妮劉俊謙感受巨星美麗與哀愁　梅姐芳華絕代無人可取代
11:54 2021/11/11
【梅艷芳】王丹妮劉俊謙感受巨星美麗與哀愁　梅姐芳華絕代無人可取代
【殺出個黃昏】林家棟邀謝賢復出證明寶刀未老　84歲四哥中氣足親揭養生之謎【有片】
11:40 2021/07/16
【殺出個黃昏】林家棟邀謝賢復出證明寶刀未老　84歲四哥中氣足親揭養生之謎【有片】
香港電影金像獎 頒獎禮 導演 娛樂人物職業 爾冬陞

最高瀏覽

【KO便秘】男子便秘20天5公斤宿便　醫生徒手挖出糞便緩解【附通便食物】
18:41 2022/03/23
【KO便秘】男子便秘20天5公斤宿便　醫生徒手挖出糞便緩解【附通便食物】
【老婆出軌】健身教練車內捉姦痛毆情夫　妻偷食流浪漢辯稱︰上帝要我幫助弱勢
17:04 2022/03/23
【老婆出軌】健身教練車內捉姦痛毆情夫　妻偷食流浪漢辯稱︰上帝要我幫助弱勢
【明星豪宅】林盛斌太太拍片騷九龍塘新居內貌　阿Bob子女睡房各自擁有獨立溫習區【多圖】
12:37 2022/03/23
【明星豪宅】林盛斌太太拍片騷九龍塘新居內貌　阿Bob子女睡房各自擁有獨立溫習區【多圖】