【金像奬2022】第40屆香港電影金像奬7月九展舉行　主席爾冬陞：經審慎考慮

▲ 香港電影金像奬協會主席爾冬陞。

香港電影金像奬頒獎典禮，因為受第五波疫情影響由原預計4月舉行延期。香港電影金像奬協會（大會）在今日（3月 24日）公布 「第40屆香港電影金像奬 」定於7月17日（周日）假九展匯星舉行。

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7月九展舉行

香港電影金像奬協會主席爾冬陞表示：「董事局基於香港政府日前公布將於4月起分階段放寬防疫措施，包括重新開放演藝場所等全體成員經審慎考慮後， 一致同意 『 第40屆香港電影金像奬』定於7月17日晚上在九展匯星舉行。」

他並補充：「大會將繼續密切留意疫情發展及政府之相關公布，希望各方協作單位能協調配合，務求實體頒獎典禮能如期舉行。」

「第40屆香港電影金像奬 」19個獎項的提名名單已於今年2月中揭曉，第二輪投票相繼於3月展開，而大會早前亦已公布此輪投票截止日期延至4月30日。身為主席的爾冬陞呼籲各投票人繼續積極投票，身體力行支持香港電影金像奬 。