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民政總署急邀立法會議員組義工助派防疫服務包　明午前「交數」

政治 18:27 2022/03/24

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民政總署早前開展居家支援物資派遞服務。（政府新聞處）

第五波疫情爆發以來，多個政黨均招募義工協助派送物資等，不過，近日各大政黨又繼續積極招募義工，所為何事？傅流螢聽聞，原來是民政事務總署急向全體議員發出邀請，冀議員透過其網絡組義工隊，協助包裝及派發防疫服務包。

過去一段時間，港府屢被批評未做好支援居家檢疫工作，有政黨和議員遂自行組義工隊，為居家隔離人士送上所需物資。特首林鄭月娥日前就宣布，正籌備向全港住戶派發「防疫服務包」。據悉，民政總署署長亦致信90位立法會議員，稱當局希望動員跨界別、跨光譜的社會人士協助包裝及派送，邀請議員以20人、30人、50人為一組的義工隊協助包裝或派發，並於明天中午前「交數」。

不過，有立法會議員就話，自己昨晚才收到民政總署電郵，亦沒有特別電話通知，因此今日才急急招募義工，但形容沒「交數」壓力。而最大黨民建聯，據聞較早前已收到民政請求協助，料可提供數百義工協助政府。而自由黨在招募義工時，要求參與者列明自己可參與服務的時間，由3月29日至4月7日，料政府將在該段日子內派發。

另外，建制未來數日將有一系列抗疫行動，主要受惠對象是獨局長者。其中，全港抗疫義工同盟明天將聯通跨黨派議員，到各區為獨居長者送物資。由選委界議員關浩鳴發起的「香港社福界聯合抗疫大行動」，亦會向劏房家庭和獨居長者派發愛心禮包。

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撰文 : 傅流螢

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