【申報系統】快測申報平台逾接逾39萬宗呈報　衞生防護中心抽查揭一宗虛假個案轉交警方跟進

▲ 譚以諾攝

政府於3月7日推出「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」，供快速測試呈陽性結果的市民直接經系統進行登記。截至昨日（23日），衞生防護中心已為11,992名市民進行核酸覆核測試，當中170名人士因其覆核測試結果呈陰性，而被送往竹篙灣社區隔離設施再進行觀察及測試，並發現一宗懷疑刻意提供虛假資料個案，並已交由警方跟進，以考慮採取適當執法行動。

截至昨日，衞生防護中心經申報系統共收到390,340宗有效呈報個案，中心會以抽樣方式，要求經申報系統呈報陽性結果的市民進行核酸覆核測試。政府呼籲所有快速測試結果呈陽性的人士及早如呈報結果。



就接種新冠疫苗而言，康復者亦可憑藉申報系統發出的相關紀錄按時接種相應的疫苗劑數，以及於有效期內豁免「疫苗通行證」的接種要求。政府亦正進行系統提升，供陽性測試結果載錄於政府電腦系統的康復者於稍後時間經網上領取康復紀錄二維碼，以及將康復紀錄加入疫苗接種紀錄二維碼內。

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責任編輯：蘇文軒