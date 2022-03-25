【創業追夢】科大畢業生20萬開網店賣零食 　無懼疫情設門巿每月營業額800萬

▲ 香港零食大王創辦人彭啟明年紀輕輕已創了一番事業，開設了香港零食大王。他自言創業者必須有堅持的心態，亦要發展人際網絡，才可獲得成功。（被訪者提供）

在第五波疫情下，各行業都受到不同程度的打擊。

但90後彭啟明開設的香港零食大王網店，卻「疫」流而上，生意有所增長，加上批發的業務，每月錄得800萬元營業額。他自言因大家少了出街，便網購大量食物放在家中。

網店在9年前開業，發展看似順風順水，但原來開業之初曾遇過不少困難，但彭啟明憑着不怕蝕底的經營理念，把難題一一解決，現今還開設門市，生意版圖不斷擴大，逐步達上成功之路。

年紀只有31歲的彭啟明，原來早有創業的打算，2012年科技大學畢業時，已經開始部署，他說：「當時我想如果不趁年輕時拼搏，隨着時間機會成本只會愈來愈高，更會不捨得放棄穩定職業去創業，故此創業已一早計劃。」

▲ 彭啟明認為創業要趁後生，否則隨着時間過去，機會成本會愈來愈高，便不捨得放棄穩定職業去創業。（被訪者提供圖片）

他果然付諸實行，畢業後的第一份工已開始籌備。當時他在銀行工作，每個月節衣縮食儲錢作創業資金。至於為何選擇做網上零食店，原來是被銀行工作所啟發。「我當時發現好多同事在抽屜裏都放滿零食，有時會一邊工作一邊食，原來辦公室零食是很受歡迎。而且獨立包裝方便收藏，也可低調在辦公室食。」

而且他當時工作的銀行，上司不時請食飯或買食物酬謝下屬，更設立零食基金，每月上司要「投資」在零食基金上，由新人負責採購，故他覺得不少白領一族對零食的需求很大。

不過最重要驅使他開網上零食店，是來自家庭的背景。「屋企人是開士多店，我覺得選擇自己最熟悉的產品，風險相對較低，撞板的機會率也較少。而且萬一真的有過期貨，自己可以吃掉不浪費。」

▲ 彭啟明於2012年在科大畢業，一年後便和大學同學合資開設香港零食大王網店。（被訪者提供圖片）

由於他的父母也有不同創業經驗，還跟他分享。「當時我向他們提出創業時，也沒有太大反對，他們只是提點我會比想像更辛苦，沒有西裝、沒有坐在辦公室的舒服。」

他清楚明白創業的辛酸，但他笑言從小已有一顆創業的心，故此在銀行工作一年後，便與大學同學合共投資20萬元開設香港零食大王網店。

創零食網店先河

2013年網店正式開業，那時候759阿信屋是本地零食店的龍頭，以薄利多銷取勝。「當時專做零食的網店，應該只有我們，不過開業後半年，便有2至3間零食網店加入競爭。」

由於當時網購零食還未很流行，故遇過不少困難。「我發現要改變一般人購物習慣並非易事，而且由入貨渠道、如何接觸首批客戶群、包裝安排出貨、分工合作及分配時間等，都面對不少困難。例如網購其中最重要一環的物流配送，對於小公司沒有訂單量，很難跟物流公司去爭取一個具競爭性的運費，當時公司便面對這問題。」

幸好後來香港零食大王逐步享有口碑，亦建立穩定的客戶群，訂購量也慢慢增加。他說現在網店的客人中，主要以習慣網購的客戶為主，當中有很多是學生，因為網店主打最新及具人氣的零食，故吸引喜歡新鮮感的年輕人。

▲ 去年網店參加在會展舉辦的「零食世界2021」，彭啟明更親自坐鎮。（被訪者提供圖片）

來自不同國家的零食

零食大王產品十分多元化，除了有主打的零食外，還有售賣凍貨，如凍肉及甜品等，其中包括日本北海道LeTAO-甜薯味芝士蛋糕禮盒、日本花畑牧場-北海道蛋撻。人氣零食之選則有來自台灣的快車肉乾A11招牌特厚蜜汁豬肉乾﹐以及用泰國蝦做的黑椒蒜味脆蝦頭。

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去年設有門市

在第五波疫情下，不論零食及凍貨等產品都不跌反升，加上批發的生意，現時每月營業額約800萬元。

為了應付大量的訂單，他說現時最大的挑戰是要確保公司能順利運作，需要同事上班配合才可以順利入貨及出貨，幸好亦能做得到。

另外，這兩年因疫情租金回落，故去年在紅磡港鐵站設立門市，並提供自取點服務，方便不同的客人。

業務發展理想，彭啟明以簡單4個字總結經營之道：不怕蝕底。他更以過來人的身份跟年輕人分享創業心得：「一定要有堅持的心態，還要拓展人際網絡，但不要只想着單方面獲益及搵人着數，必須要建立雙方均可獲利的關係，這樣才可以長久及成功。」

記者：招美寶