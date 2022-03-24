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【金融地位】《全球金融中心指數》排名香港維持全球第三　港府：再次肯定香港地位與實力

社會 18:50 2022/03/24

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香港在《全球金融中心指數》排名維持全球第三位。（資料圖片）

英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院今日（24日）聯合發布第31期《全球金融中心指數》報告，香港的總排名維持全球第三位。政府表示報告再次肯定香港作為全球領先金融中心的地位與實力，在各類競爭力領域中（包括營商環境、人力資本、基礎設施，以及聲譽和綜合）繼續名列前茅。
 
第31期報告評估全球119個金融中心，香港的總排名為全球第三位，整體評分為715分。政府指，新冠疫情及緊張的地緣政治局勢持續為環球金融市場帶來不確定性，有賴於香港穩健成熟的監管制度、嚴謹的系統性風險監察體制架構及龐大外匯基金支持並運作良好的聯繋匯率制度，本港的金融市場一直暢順運作，亦未見出現資金進出異常的情況。

在「一國兩制」下的制度優勢、優良的法治傳統、市場化及國際化的營商環境，加上穩健的基礎設施配套、與國際接軌的監管制度、全面的金融產品，以及資訊和資金自由流通等都有助持續鞏固香港作為全球領先金融中心的地位。
 
國家「十四五」規劃明確支持強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心的功能，以及深化並擴大內地與香港金融市場互聯互通。政府強調會繼續用好國家政策和自身優勢，以粵港澳大灣區為切入點，積極拓展龐大的內地市場，參與國家經濟內循環；同時繼續擔當好內外循環交匯點的橋樑和平台角色，連繫國內外市場和投資者，並協助內地企業開拓國際市場。

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責任編輯：蘇文軒

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