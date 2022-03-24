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【提早暑假】教育局製作藝術類自學資源　包括視覺藝術日記及音樂會欣賞

社會 18:57 2022/03/24

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術教育組設計出「我的視覺日記：十天家中小挑戰」，讓學生可在日常生活中體驗藝術。（日記截圖）

因應疫情嚴峻，全港學校於3月提早放暑假。為讓學生在特別假期間，能夠擁有更多體驗，教育局課程發展處藝術教育組製作學生自學資源網頁，內容包括音樂比賽、視覺及音樂日記和音樂會欣賞。

教育局課程發展處藝術教育組推出「譜出聲藝」及「英文雋語Sayings of Wisdom」( SOW)音樂比賽，由著名音樂創作人伍樂城及伍卓賢特別創作3首旋律，同學可揀選其中一首，填上粵語、普通話或英語歌詞，配以演唱。教育局會在其YouTube頻道播放相關影片，讓公眾選出「最具人氣大獎」。同學可按此了解計劃詳情。

另外，藝術教育組設計出「我的視覺日記：十天家中小挑戰」，讓學生可在日常生活中體驗藝術，並認識中、西藝術家的作品。其中第一天，學生可繪畫家中的盆栽或水果，第2天則使用畫筆以外工具，重新創作藝術吳冠中的一幅作品。當完成10天不同的藝術活動後，同學可以上載自己的作品至指定收集電郵，能獲取一份特別的紀念品。教育局說，至今已有超過500位同學上載了藝術創作。

另外，教育局課程發展處製作的「自學賞樂」小冊子，同學可根據個人興趣，選擇喜歡的音樂及藝術節目來欣賞。

教育局課程發展處說，鼓勵學校和同學在特別假期期間，好好利用一系列多元化網上資源，包括動靜皆宜的活動，推動同學自主學習和運動，保持身心健康。

日記內有10天不同的藝術活動。（教育局提供）

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責任編輯：黃悅晴

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