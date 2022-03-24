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【非法收債】3名青少年渉21宗刑毀收債案被捕　疑為「搵快錢」被不法分子招攬

社會 20:05 2022/03/24

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警方檢獲數十張收數紙。

警方分別在昨晚（23日）及今日（24日）拘捕3名青少年，他們疑為「搵快錢」參與非法收債，涉及21宗刑事毁壞案件。

警方指，新界南機動部隊人員昨晚凌晨於葵青區內進行反罪惡巡邏，在葵盛東邨對開發現一名14歲本地男童在一輛單車附近徘徊，形跡可疑，遂上前截查，男童向警員承認較早前在大窩口邨偷竊該輛單車。

警員其後搜查單車，在單車後座的一個袋中發現數十張收數紙，由葵青刑事調查隊接手跟進，發現該名男童至少牽涉新界九龍10多宗與收債有關的刑事毁壞案。初步調查懷疑該名男童與3月各區共21宗與非法收債有關的刑事毁壞案件有關，包括淋潑紅油、在門匙塞萬能膠及發放追債信件等。

葵青重案組人員今天拘捕多2名分別為16歲及19歲的涉案本地男子。被捕男子現正被扣留調查，警方不排除再有人被捕。警方調查發現，涉案青少年透過朋友介紹，被不法分子透過通訊軟件招攬參與「搵快錢」工作，收到指令後到公共屋邨單位淋潑紅油、塞鎖匙窿及貼恐嚇字句。

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警方提醒青少年，參與刑事毁壞案最高刑罰為監禁10年，呼籲青少年切勿以身試法，亦呼籲家長留意子女有否抱著「搵快錢」的心態，從而被不法分子利用犯案。

另外，將軍澳警區反三合會行動組人員今日分別於觀塘區及牛頭角區拘捕2名13歲及14歲本地男童，他們涉嫌刑事毀壞，與去年4月至今年1月的5宗刑事毁壞案件有關，他們懷疑收取報酬進行非法收數活動，包括淋紅油、寫大字報、用膠水或其他東西堵塞鑰匙孔。警方措會全力追查背後操控青少年的犯罪份子，不排除會有更多人被捕。

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責任編輯：蘇文軒

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