【防疫措施】仿新加坡放寬社交距離？ 　林鄭月娥：抗疫不止清零共存二選一意義不大

▲ 行政長官林鄭月娥(左一)。

新加坡宣布放寬一系列社交距離措施,下周二起(29日),社交聚會人數限制由5人放寬至10人,民眾在戶外可選擇不戴口罩等。特首林鄭月娥今早(24日)在例行抗疫記者會上,被問到會否跟隨新加坡的做法及會否擔心香港國際金融中心受威脅,她指,各地防疫政策不盡相同,不相信只有2條路可行,強調會以香港福祉為本,香港仍然是具吸引力的國際金融中心。

在第五波疫情上特區政府措施舉棋不定,最近宣布暫緩全民檢測更被指是「與病毒共存」。林鄭月娥今早回應提問時表示,不認為抗疫只得2條路,要港府「二擇其一」意義不大(it's not very meaningful to ask us to choose whether you are going for route A or route B),反而是要不斷作出調整,以做出乎合香港最佳利益的決定。

她重申,本港仍然是極具吸引力的國際金融中心、全球航空樞紐,也是個非常宜居的城市,有信心在中央支持下,待疫情過後本港仍可吸納不同領域的專才。

林鄭月娥又被問到通關時序,是否一定先與內地通關之後才到海外,林鄭回應指,2種做法皆乎合香港整體利益,強調香港會維持與海外的聯繫,做好海外企業及個人進入內地市場的「中間人」角色。她又形容通關是港人願望,但同時亦要考慮內地的抗疫措施,政府已盡極大努力爭取率先免檢疫與內地通關,特區政府仍持樂觀態度,一旦疫情平息,會立刻重啟與內地討論通關,屆時亦將可以向世界各地開放。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加:https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人:https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診,預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯:蘇文軒