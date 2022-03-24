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【防疫措施】仿新加坡放寬社交距離？ 　林鄭月娥：抗疫不止清零共存二選一意義不大

社會 19:27 2022/03/24

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行政長官林鄭月娥（左一）。

新加坡宣布放寬一系列社交距離措施，下周二起(29日)，社交聚會人數限制由5人放寬至10人，民眾在戶外可選擇不戴口罩等。特首林鄭月娥今早(24日)在例行抗疫記者會上，被問到會否跟隨新加坡的做法及會否擔心香港國際金融中心受威脅，她指，各地防疫政策不盡相同，不相信只有2條路可行，強調會以香港福祉為本，香港仍然是具吸引力的國際金融中心。

在第五波疫情上特區政府措施舉棋不定，最近宣布暫緩全民檢測更被指是「與病毒共存」。林鄭月娥今早回應提問時表示，不認為抗疫只得2條路，要港府「二擇其一」意義不大(it's not very meaningful to ask us to choose whether you are going for route A or route B)，反而是要不斷作出調整，以做出乎合香港最佳利益的決定。

她重申，本港仍然是極具吸引力的國際金融中心、全球航空樞紐，也是個非常宜居的城市，有信心在中央支持下，待疫情過後本港仍可吸納不同領域的專才。

林鄭月娥又被問到通關時序，是否一定先與內地通關之後才到海外，林鄭回應指，2種做法皆乎合香港整體利益，強調香港會維持與海外的聯繫，做好海外企業及個人進入內地市場的「中間人」角色。她又形容通關是港人願望，但同時亦要考慮內地的抗疫措施，政府已盡極大努力爭取率先免檢疫與內地通關，特區政府仍持樂觀態度，一旦疫情平息，會立刻重啟與內地討論通關，屆時亦將可以向世界各地開放。

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責任編輯：蘇文軒

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