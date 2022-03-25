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傳李家超下周辭職選特首　知情人士否認說：不正確

政治 09:00 2022/03/25

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政務司司長李家超。（資料圖片）

特首跑馬仔即將開跑，尚餘不足2周便是提名期。各方關注，兩名潛在人選，政務司司長李家超和財政司長長陳茂波會否辭職參選。近日有傳李家超下周辭職參選，知情人士否認指，「傳言不正確！」

另一熱門人選財爺陳茂波，傳言更誇張，指他已經辭職備戰，惟另一知情人士也否認說，這個傳聞完全是「流料」！換言之，陳茂波並未辭職。

特首選舉4月3日展開提名期，至4月16日截止，投票日在5月8日舉行。

根據規定，特首爭取連任是毋須辭職，更可獲問責官員幫忙助選，但問責官員包括司局長落場跑馬仔，則需要辭職參選，好似2017年的特首選舉，時任財政司司長曾俊華及政務司司長林鄭月娥，都在提名期開始之前，先後辭職備戰。

至於有意捲土重來的全國政協副主席梁振英，政圈傳言，其政綱、助選班底，都已準備好，只要北京開綠燈，即可去馬。

特首林鄭月娥有意角逐連任，從其施政報告可知，但香港第五波疫情如此嚴峻，料影響其連任機會。　　　　　

中央也做好準備，據悉，中方日前已開始聯絡1500名選委，詢問他們在特首選舉提名期及投票日，會否在港？有資深建制派人士指，中方此舉，等於表明選舉不會再改期。

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撰文 : 傅流螢

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