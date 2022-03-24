【防疫措施】袁國勇：防疫措施放寬程度取決接種量及速度　現時難見疫苗通對谷針成效

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本港第五波疫情似有回穩，惟仍處於高位水平，今日(24日)亦增13,074宗確診及陽性個案，至今第五波已錄逾108萬人感染。第二階段疫苗通行證將於下月29日將推行，出入處所人士須已接種兩劑新冠疫苗，港府暫未有計劃擴展至醫院、急症室及診所。

港大微生物學系講座教授袁國勇接受訪問時提到，因應不少人已感染新冠肺炎，疫苗通行證對疫苗接種率影響現在不會很明顯，料3個月後可看到效果；惟認同不應該限制人們到醫院急症室接受治療，強調公共交通工具、 學校、餐館及其他表列場所應推疫苗通行證。

就特首日前公布下月起分階段放寬防疫措施，袁國勇認為防控措施可放寬到甚麼程度，取決於接種疫苗的數量和速度：

如果我們在老人和孩子中達到高的接種比例，我們就不必擔心放鬆。如果沒有，我們真的需要擔心。

他強調，必須非常努力於第六波前，提高老人院的疫苗接種率、換氣和感染控制措施，此需要社會福利部門、衞生署、醫管局及機電服務部門合作；同時亦應於開學前讓大部分小童接種疫苗：

如果只有9成中小學生接種，即仍有5萬學生未接種，可能會出現有症狀感染，即使0.01%或5個死亡個案，也可能引發另一場公眾恐慌。

袁國勇又解釋，每個國家疫情防控政策，會隨著全球疫情形勢而變化，只要盡最大努力減少確診宗數，就不必擔心與內地通關的問題，同時應在有足夠的檢測下放寬國際旅遊；又重申動態清零與，及與病毒共存之間不應有任何矛盾。

他補充，清零政策是給時間，予每個符合條件的人都有機會接種疫苗，縱然不少老人家已錯過機會，惟仍應努力幫助長者，於第六波到來前做得更好，以免為時已晚。

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責任編輯：陳正怡