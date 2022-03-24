【解除禁飛令】新令實施首日一英國抵港航班近爆滿 國泰加開5國共11班航班
香港4月1日起取消9國禁飛令，新令下港人返港檢疫期由14日縮減至7日，吸引港人查詢或預訂機位。禁飛令涵蓋的港人熱門移民、留學熱點英美加國，新措施生效首已有英國直航香港的航班近乎爆滿，其餘兩國直航的航班仍有大量空位。
根據國泰網頁，在新令生效首日由英國抵港的2班航班中，截至今日下午（24日）6時，直航的CX238經濟客艙只餘下1個座位，而需要轉飛法國乘坐的CX288仍有空位。
美國直航抵港的機位方面，4月1日於三藩市舊金山國際機場起飛的CX851，仍有大量空位，不過若需要先由紐約甘乃迺或紐華克自由國際機場出發，再經上述航班轉飛香港，14班內陸機均只餘下7個或以下座位。至於國泰增設的4月3日航班CX845，由甘迺迪國際機場直飛本港，特選經濟客艙只餘下2個座位，每張機票索價逾1.5萬港元。
另一港人到訪熱點加拿大多倫多，在新令實施2天後才有直航班CX829抵港，一個機位索價近1.4萬港元，機位仍然充裕，不過錯過此班航機，三日內都沒有直航班返港。
對於港府撤消9國禁飛令，國泰航空回覆TOPick查詢指，就這9個國家的航班安排，
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記者：陳麗娜