【解除禁飛令】新令實施首日一英國抵港航班近爆滿　國泰加開5國共11班航班

▲ 新令實施首日一英國抵港航班近爆滿，其餘美加兩國國泰直航仍有大量空位（資料圖片）

香港4月1日起取消9國禁飛令，新令下港人返港檢疫期由14日縮減至7日，吸引港人查詢或預訂機位。禁飛令涵蓋的港人熱門移民、留學熱點英美加國，新措施生效首已有英國直航香港的航班近乎爆滿，其餘兩國直航的航班仍有大量空位。

根據國泰網頁，在新令生效首日由英國抵港的2班航班中，截至今日下午（24日）6時，直航的CX238經濟客艙只餘下1個座位，而需要轉飛法國乘坐的CX288仍有空位。

▲ 國泰因應解除9國禁飛令新措施，加開其中5國共11班航班。

美國直航抵港的機位方面，4月1日於三藩市舊金山國際機場起飛的CX851，仍有大量空位，不過若需要先由紐約甘乃迺或紐華克自由國際機場出發，再經上述航班轉飛香港，14班內陸機均只餘下7個或以下座位。至於國泰增設的4月3日航班CX845，由甘迺迪國際機場直飛本港，特選經濟客艙只餘下2個座位，每張機票索價逾1.5萬港元。

另一港人到訪熱點加拿大多倫多，在新令實施2天後才有直航班CX829抵港，一個機位索價近1.4萬港元，機位仍然充裕，不過錯過此班航機，三日內都沒有直航班返港。

對於港府撤消9國禁飛令，國泰航空回覆TOPick查詢指，就這9個國家的航班安排， 每條航線每兩周才有一班航班， 及恢復更多航班的可能性，正努力為乘客安排更多航班在4月1日起復飛，但因應香港特區政府現行的14天航班熔斷機制， 為了避免顧客因突如其來的情況而須另行安排檢疫酒店或其他行程細 節，只能就每航線每14日才安排一班航班。

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記者：陳麗娜