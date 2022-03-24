突被要求開地辦　功能、選委界議員反彈強烈擬「上訴」

▲ 90位立法會議員被要求開設地區辦事處。（資料圖片）

新一屆立法會開局近4個月，礙於疫情，有獲分配在中信大廈辦公的議員至今尚未入伙，在立法會的辦公室尚未安頓好，一眾功能組別和選委界議員近日面對新難題，有關方面要求全體議員均要開設地區辦事處。

開設地區辦事處，一向被視為地區直選議員要做的事，但近日90位議員齊齊收到指示，至少要開設一間地區辦事處。傅流螢聽聞，該指示在功能組別和選委界議員引起好大反彈，由一開始各自苦惱，到最新打算一起向有關方面「上訴」，爭取不用開。

有知情者指出，要求功能組別和選委界並不合理，單是開在何處，已有很大爭議，質疑如果開在屋邨，是否要鼓勵和政黨或區議員爭地盤？而且開了地辦，亦要有人運作，運營成本高之餘，亦未必能達到預想的效果，直言「地區工作不一定要有地辦才做得到，亦非有地辦就一定做得好。」

另有功能界別議員坦言，開設地辦不是一個簡單行動，而是一個先例，涉及資源、人手及時間，承認議員們對開設地辦反彈很大，並且抱有很多疑問。「市民進入地辦的作查詢，與功能界別議員的專業差別可能很大，對方或要求協助，申請臨時失業支援、綜援及綠悠卡等，與我們現時解答業界問題，差別甚大！」該名議員稱，需要探討功能界別議員的功能，並且要分析開設地辦的利害。

對於這個新指示，有議員打算按兵不動，待「申訴」有結果後再打算。

值得一提的是，商界（三）議員嚴剛早於本月初就設立了地區辦事處，但這個地辦有別其他屋邨式地辦，而是設於香港中國企業協會會址，位於灣仔海港中心，被形容是「高級版地辦」。

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