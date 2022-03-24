【浪漫谷針】袁國勇透露陸佑堂谷針秘密　學生齊入港大「拍着拖」打針

▲ 港大陸佑堂。（資料圖片）

香港大學陸佑堂社區疫苗接種中心上月23日起正式運作，只今已營運約一個月。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，現時大多數到中心打針的人都是12到19歲年輕人，因為很快可以回校，他亦見到看到許多年輕學生「拍着拖」去接種疫苗，「之後一起在美麗充滿浪漫氣氛的陸佑堂自拍留念」。

袁國勇接受訪問時被問到， 港大陸佑堂疫苗接種中心營運約一個月，對比營運初期，近期預約和接種情況有何變化，他回應指，陸佑堂疫苗接種中心的接種人數最高每天服務1,700人，現時下降到只有400人，他估計社區已有超過100至300萬人受到感染，認為好消息做到「疫苗在等人」，壞消息是許多人已經被感染，必須等3個月才能接種第二劑或第三劑疫苗。

被問到陸佑堂接種中心有甚麼方法「谷針」，袁國勇稱現在來接種中心的多數都是12到19歲的年輕人，而用上港大明信片作招徠是希望前來接種疫苗的人，能在古典音樂和優美的環境中，留下對接種中心的美好回憶，而不是恐懼、擔憂和痛苦。

他更稱，看到許多年輕學生「拍着拖」來接種疫苗，「之後一起在這美麗充滿浪漫氣氛的陸佑堂自拍留念」，又謂陸佑堂是1923年孫中山發表演講的地方，二戰期間曾改為醫院，現在在疫症流行期間變成了香港人的疫苗接種中心。

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責任編輯：蘇文軒