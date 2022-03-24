【新冠疫情】港大研究：哮喘病人染疫較易引發嚴重併發症　需深切治療或休克等風險較大

本港至今已有逾100萬人確診感染，單是第五波疫情亦已奪6,000人性命，港大醫學院一份研究指出，哮喘病人如感染新冠肺炎，或引發更嚴重的呼吸系統等併發症，包括插喉或需深切治療。是次研究已於《The Clinical Respiratory Journal》刊登。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅領導的團隊，分析2020年1月至9月近4,500名新冠病人的數據，當中有165人本身患有哮喘，8成半人均僅有輕微哮喘情況，即只需氣管擴張劑；餘下24人則患中度至嚴重程度哮喘。

結果發現，染疫的哮喘病人中，有近4成有呼吸衰竭需要氧氣治療、17%需要插喉、逾2成需要深切治療；相反未有哮喘的確診病人中，只有12%人呼吸衰竭需要氧氣治療、2%人需要插喉、3.7%需深切治療。

研究分別以單一哮喘作為變數，亦以年齡、高血壓、糖尿病、癌症等多個變數作為衡量分析，均發現哮喘病人受感染後，明顯較無哮喘病人，更多需要氧氣治療及深切治療，同時亦較大風險出現休克、急性腎衰竭及細菌感染等情況。

至於留院日數，哮喘病人受感染後入院，平均需留醫19.1日，相反無哮喘的染疫者平均只留13日。

團隊認為，視乎哮喘的嚴重程度，亦可作為感染新冠炎的預後因素，與併發嚴重呼吸道疾病或全身併發症有關；惟提到接種疫苗對哮喘患者有雙重益處，包括預防感染新冠肺炎，同時亦可減少因病毒感染後引發哮喘病。

至於近日主導的新冠變種病毒Omicron，感染後會否更易令哮喘病人惡化，孔繁毅指暫時未有數據，惟Omicron主要針對上呼吸道，故相信因而引發哮喘病發機會較少。

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記者：陳正怡