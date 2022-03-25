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【第五波疫情】公院採用五層分流主力接收重症病人　購入千部高流量鼻導管至少600危重病人受惠

社會 00:05 2022/03/25

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公院採用五層分流主力接收重症病人，購入千部高流量鼻導管至少600危重病人受惠。（譚以諾攝）

第五波疫情嚴峻，公立醫院急症曾一度有1,500人滯留，半數人更需聞氧；為搶救危重病人，醫管局參考內地及本地專家意見後，緊急購入1,000部高流量鼻導管，提供高濃度氧氣予病人，減低患者失救機會，至今至少600名危重病人受惠。而醫管局6間定點醫院共提供逾1.1萬張病床接收新冠病人，同時採取五層分流，主力接收重症病人入院，目前急症等候入院人數已有大減至百餘人，形容已做到「床等人」。 

本港過去一個月單日新增宗數，由6、7千宗急飈至逾萬宗，高峰期更逾7萬宗確診感染。大批市民湧至公院急症求醫，2月中最高峰有約1,500人於急症室等候入院，有4至5成人需要聞氧氣，其中9成人大於70歲。就連醫管局質素及安全總監鍾健禮亦形容，情況水深火熱，「行醫30餘年從未見過如此慘況」。 

醫管局為集中資源救助重症病人，按患者病情分作5層分流病人，包括安排第一、二層危殆及有住院需要的病人入院治療；並參考內地及本地專家意見，購入1,000部高流量鼻導管，予有需要的病人使用。

鍾健禮引述內地及本地專家指，如染疫病人惡化至插喉，可搶救機會就大減，必須提供高濃度氧氣予病人，以減低患者失救機會，料至少600名危重病人受惠。醫管局亦讓合適病人使用清醒俯臥姿勢、藥物，保證病人基本治療及營養，以達致減重症減死亡。

病床方面，醫管局至今設6間定點醫院，連同改裝公院病床，至今共提供11,500張病床接收新冠病人。鍾健禮稱，現時於急症等候入院病人已回落至約152人，危殆或嚴重患者均已獲安排入院治理，形容已做到「床等人」。他相信第六波疫情不及現時嚴重，屆時可足以應付。

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記者：黃穎津

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