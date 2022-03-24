【學校復課】周浩鼎倡未接種疫苗繼續網課　降學童感染風染

▲ 幼稚園、小學及國際學校最快下月19日復課。（馮漢柱攝）

港府計劃幼稚園、小學及國際學校，最快於下月19日恢復面授課堂，並開出全日面授課堂條件。民建聯立法會議員周浩鼎倡，未接種疫苗的學童繼續網課，以減低受感染風險。

周浩鼎今日去信教育局局長楊潤雄稱，不少學校及家長反映，現時每天仍有過萬宗確診個案，未接種疫苗的學生回校上課，是存在極大風險，憂慮學校會爆發大規模感染。

他建議，將已接種疫苗及未接種疫苗的學生分隔，只讓已接種疫苗的學生回校面授課堂，認為可以減少學校及家長擔憂，也能減低學生感染風險。

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記者：陳宛彤