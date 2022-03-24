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【見字醫病】吳浩康婚後學習夫妻相處　邀師弟妹拍MV憑歌寄意

娛樂 15:00 2022/03/24

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吳浩康新歌MV邀師弟妹合作。

剛新婚升呢為人夫的吳浩康（Deep）推出全新廣東作品《見字醫病》，憑歌寄意將感情問題比喻為病痛，病菌會傳染，情緒也會影響身邊的人。

兩個人相處難免會有磨擦，雖說互相忍讓是需要學習的相處之道，但如果發生問題時雙方懶去處理一直視而不見，漸漸累積下來就會成為彼此的心結，像個腫瘤一樣日漸變大。

Deep認為很多和他年紀相約的人都經歷着這樣的感情關係，「好驚觸碰感情問題，寧願拖，但其實咁樣嘅處理手法只係眼不見為淨，冇正視過問題。今次希望藉住呢首歌作為對自己嘅提醒，又或者係一種宣洩，希望俾困喺呢種關係而感到煩惱嘅人有一個宣洩嘅出口。」

郭思 （Suey）和朱天（Justin）演出以劇情故事去表達歌曲意思。

這次歌曲找來Cousin Fung作曲、編曲及監製；Oscar Lee作詞，首次與Cousin合作，Deep表示十分欣賞他的才華，「佢係一個好有心嘅音樂人，多得佢嘅建議令到首歌更加昇華。」

MV方面，Deep找來兩位男女主角郭思 （Suey）和朱天（Justin）演出以劇情故事去表達歌曲意思。MV中男主角是拳館老闆，在疫情下經營變得困難，承受着沉重壓力，但他並沒有把這份壓力與女朋友分擔，只管胡亂發洩。剛買完外賣回來的女朋友看着地上凌亂的雜物，心知男友又發脾氣。雖然二人吃着外賣飯盒，心裡縱有諸多不滿，仍然一語不發。但沉默只是用膠布把傷口暫時覆蓋住，問題並沒有真正解決，壞情緒已被傳染。

Deep推出全新廣東作品《見字醫病》。

Deep認為，生病要醫，心病更加要醫，「好似歌詞『有痛趕快處理 兩個人去處理』，趁未病入膏肓時去處理好問題，大家先可以繼續行落去。」

最新影片：劉俊謙蔡思韵訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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吳浩康 歌手

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