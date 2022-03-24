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【疫苗接種】今日逾6萬人接種疫苗　疫苗接種總劑次逾1,477萬劑

社會 23:11 2022/03/24

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今日逾6萬人接種疫苗，疫苗接種總劑次逾1,477萬劑。（陳靜儀攝）

市民持續接種新冠疫苗，今日（24日）單日再多60,072接種新冠疫苗，當中有5,173人屬首劑接種；至於3至11歲兒童，亦已有約逾31萬人接種首劑疫苗，佔3至11歲兒童人口58.8%

另外，本港疫苗接種總劑次逾1,477萬劑，累計逾617.9萬人接種首劑疫苗，佔合資格人口91.8%；另累計560.6萬人已打次針，佔83.2%；另有約261.2萬人已接種第三劑疫苗。

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記者：黃穎津

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