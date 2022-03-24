【快速測試】5區污水檢測呈陽性　各區民政事務處派約18萬快測套裝

▲ 5區污水檢測呈陽性，各區民政事務處派約18萬快測套裝。（政府新聞處）

因應九龍城、觀塘、北區、元朗和葵青採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（24日）表示，各區民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約180,000套快速測試套裝。

獲派快速測試套裝的屋苑包括：

九龍城區：黃埔花園翠楊苑及金柏苑

觀塘區：偉景樓、彩頤居、寶達邨、德田邨及平田邨

北區：華明邨

元朗區：天盛苑、洪福邨及嘉湖山莊樂湖居

葵青區：葵芳邨、葵盛西邨、葵聯邨及葵翠邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，亦可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：黃穎津