【強制檢測】再多10幢大廈納強檢　涉沙田屯門藍田將軍澳等屋邨須周六前完成檢測

▲ 再多10幢大廈納強檢，居民須周六前完成檢測。 梁偉榮攝

因應多宗陽性檢測個案，政府深夜將10個指明地方納入強制檢測公告，包括沙田乙明邨明恩樓、廣源邨廣棉樓；屯門友愛邨愛暉樓、大興邨興平樓；藍田興田邨美田樓、將軍澳寶林邨寶泰樓、黃大仙竹園北邨橡園樓、青衣長康邨康豐樓、鑽石山鳳鑽苑及深水埗富昌邨富悅樓。

政府強烈提醒市民若在3月11日至3月24日期間，曾身處上述指明大廈超過兩小時，必須嚴格遵守強制檢測要求，按時在今明兩天內完成強制檢測。政府已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。



三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，無需接受強制檢測。此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

3月24日納入強制檢測公告的10幢大廈：

1. 沙田乙明邨明恩樓

2. 屯門友愛邨愛暉樓

3. 屯門大興邨興平樓

4. 沙田廣源邨廣棉樓

5. 藍田興田邨美田樓

6. 將軍澳寶林邨寶泰樓

7. 黃大仙竹園北邨橡園樓

8. 青衣長康邨康豐樓

9. 鑽石山蒲崗村道80號鳳鑽苑

10. 深水埗富昌邨富悅樓

(須進行檢測日期：2022-03-25 ~ 2022-03-26)

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯 李志強