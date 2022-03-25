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【建築未來】組裝合成將走進工業化　建造業議會主席何安誠稱黃金時期正來臨

社會 06:00 2022/03/25

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建造業議會新任主席何安誠認為，疫情下轉職的人增加，政府撥款將用作提供培訓和津貼，吸引新人入行。（林宇翔攝）

本港建造業未來工程量將由現時每年2,300億增加至3,000億，政府財政預算案更撥款10億培訓建造業人才，建造業議會新任主席何安誠形容是建造業的黃金時期，提供培訓和津貼外，如何將工友形象由「地盤佬」改造成「工匠」，會是業界吸納新血關鍵。

何安誠又指，雖然組裝合成建築法（MiC）已試行多年，但距離廣泛使用為時尚早，一旦技術完善，做到將MiC工業化，估計一幢40層的住宅為例，工期約可減少一年，未來建築成本最保守估計可減逾一成。
 
「能在建造業的黃金時期上任，（我）真是開心得不得了，接下來要將業界變得更團結，用多點科技。」何安誠上任之際正值第5波疫情來襲，但受訪之際他未見擔心，分享未來大計時滔滔不絕。

他指出建造業界有危有機，機遇是未來工程量是將由現時每年2,300億增加至3,000億，危是建築成本高企和現有人手不足以應付未來需求。被問及解決方法，他的答案還是「老方法」MiC。

雖然MiC在本港已非新事物，北大嶼山醫院香港感染控制中心和不少過渡性房屋都用MiC建成，但何安誠強調現時的MiC並非業界的終點，「我的想法是想將MiC工業化。」

他解釋指，現時大多MiC是將結構預製，送到工地組裝，但未來的MiC可以將機電和裝修一併處理，大大減低工地工作。他以一幢40層的住宅為例，工期約可減少一年。

何安誠指出現時本港建築成本高企，據自然和建築資產設計諮詢公司凱諦思發布的《2021年國際建築成本報告》，本港的建築成本在全球排名第8，而過去數年亦曾成為3甲。他指出，隨着未來數年業界將MiC工業化，建造成本有望壓低，「如果未來MiC有規模地使用，我估計建築成本減少10%一定得」。

業界另一個挑戰在於青黃不接，投身建造業的青年不足，政府最新向議會撥款10億元，加強培訓。何安誠指出，現時業界現有人手不足以應付3,000億工程，除了透過MiC降低人手需求外，任內仍要持續吸納新血。

他認為疫情下尋求轉職的人增加，10億元會用作提供培訓和津貼，吸引他們加入建造業。然而，他認為現時青黃不接的主因，是因為市民對地盤工作的觀感不好，「很多人對工地工作的觀念，仍停留在『地盤佬』的層面，但其實現時不少工友和其他專業人士一樣，拿起平板電腦便可管理一切。」他希望在任期內，能透過教育和推廣，為工友打造「工匠」的形象，長遠吸引新血入行。

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記者：陳梓蔚

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