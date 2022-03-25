【天氣不穩】周末有驟雨局部地區有雷暴　下周初天氣清涼風勢頗大

▲ 本港地區今日天氣預測 多雲，間中有驟雨，沿岸有薄霧。（譚以諾攝）

天文台今日（25日）表示，本港受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，季候風生效，海上有薄霧，另有一道雲帶覆蓋本港，廣東西部有雨區逐漸靠近珠江口一帶，今日間中仍有驟雨，其後雨區會慢慢移入內陸，料稍後驟雨會逐漸減少。展望一道冷鋒會在星期日抵達華南沿岸，轉吹北風，屆時會清涼，間中有雷雨。

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天文台預測今日本港地區多雲，間中有驟雨，沿岸有薄霧。初時局部地區有雷暴，下午驟雨逐漸減少。最高氣溫約23度。吹和緩至清勁東風，初時離岸吹強風，高地間中吹烈風。漸轉吹和緩南風。展望明日溫暖潮濕。下周初天氣清涼，間中有雷雨。

根據9天天氣預報，明天及周日大致多雲，初時沿岸有霧，稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。而周日更有一道冷鋒抵達本港，當日晚上8時氣溫降至17度。下周一及二多雲，間中有驟雨及雷暴，早上清涼，氣溫約17度。下周三起短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。

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責任編輯：余思嵐