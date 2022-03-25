【封區檢測】大埔廣福邨4廈等圍封強檢　翠屏北邨翠榆樓約6.3%住戶染疫【不斷更新】

▲ （譚以諾攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測；衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【16:35】大埔廣福邨廣禮樓樓圍封強檢

大埔廣福邨廣禮樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午4時30分時起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上10時前接受檢測。

政府目標是在明日（26日）下午約1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:30】黃大仙東頭（二）邨祥東樓圍封強檢

黃大仙東頭（二）邨祥東樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午4時30分時起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上10時前接受檢測。

政府目標是在明日（26日）下午約1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:00】大埔廣福邨廣惠樓圍封強檢

大埔廣福邨廣惠樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

目標是在明日（26日）下午約1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:35】大埔廣福邨廣智樓圍封強檢

大埔廣福邨廣智樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

目標是在明日（26日）約下午1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:30】大埔廣福邨廣崇樓圍封強檢

大埔廣福邨廣崇樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

目標是在明日（26日）約中午12時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【13:06】

昨日（24日）下午5時起被圍封的觀塘翠屏（北）邨翠榆樓，今日上午約11時宣布已完成強制檢測行動，隨後的執法行動在下午約12時30分完結。政府共檢查了約100名受檢人士的檢測報告，發現有12人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。



政府亦提醒沒有應門的54戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【12:48】

政府昨日下午4時起圍封深水埗南昌邨昌頌樓內的人士，並須留在其處所並接受強制檢測。政府今日（25日）約上午10時30分宣布已完成強制檢測行動，執法行動隨後在中午約12時完結。政府共檢查了174名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。

政府亦提醒沒有應門的39戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【11:36】鴨脷洲邨利澤樓約3.8%住戶染疫

香港仔鴨脷洲邨利澤樓於今早11時完成強制檢測行動，共有約2230人接受檢測，當中共發現85宗陽性檢測個案和32宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約1100戶，當中56戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:00】觀塘翠屏（北）邨翠榆樓約6.3%住戶染疫

觀塘翠屏（北）邨翠榆樓強制檢測行動於上午約11時完成，其間約680名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現43宗陽性檢測個案和4宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約400戶，當中54戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。



【11:00】荃灣梨木樹（二）邨葵樹樓約3.9%住戶中招

荃灣梨木樹（二）邨葵樹樓820名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現32宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪410戶，當中21戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:30】深水埗南昌邨昌頌樓約1.3%住戶中招

深水埗南昌邨昌頌樓約501位身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現7宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、消毒用品和口罩等，以便他們在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪280戶，當中39戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】疫下兒童難學習社交技巧 專家拆解4個重要階段

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組