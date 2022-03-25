【封區檢測】荃灣梨木樹（二）邨葵樹樓發現32宗陽性個案　約3.9%住戶中招【不斷更新】

▲ （譚以諾攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測；衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【11:00】荃灣梨木樹（二）邨葵樹樓約3.9%住戶中招

荃灣梨木樹（二）邨葵樹樓820名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現32宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪410戶，當中21戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:30】深水埗南昌邨昌頌樓約1.3%住戶中招

深水埗南昌邨昌頌樓約501位身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現7宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、消毒用品和口罩等，以便他們在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪280戶，當中39戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。



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責任編輯：TOPick港聞組