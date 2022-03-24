【飛虎3壯志英雄劇透】第23集劇情預告　Mr.T使出奸計故意誤導Mike

▲ 《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第23集講到多年來許森一直仇恨董啟超，如今終於有機會。

第24集（24/3）

董啟超死後，化學武器的威脅終於解除，S Team在董啟超的工廠中，搜出大量危險的化學武器。

警務處處長下令，S Team解散，然而文卻發現，搜查而得的化學武器中，竟沒有DH2的蹤影。

DH2乃各方拚命爭奪的最強化學武器，其殺傷力不容小覷，如果DH2落入危險分子手中，後果不陷設想。

所以，文請求處長寬限多一個月的時間，讓S Team盡最後的努力查出背後真相。

Don被解職後，和Mike合作調查，兩兄弟查到死亡的探員曾接過一通不明的電話。

Don動用了一些手段，終於成功查到電話撥出的位址，Mike赫然發現此處竟然就是Mr.T的住宅。

同時，Mr.T 亦得知東窗事發，為了拖延時間，Mr.T使出奸計故意誤導Mike，目的是令Mike誤以為他的意中人莉被綁架，那樣Mr.T自己便可趁機逃脫。

然而，此時文也終於發現事情真相。

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