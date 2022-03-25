  • 21°C
香港時間 : 2022325日 (週五) 10:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊毒品】半山區的士車廂檢市值逾3萬元疑可卡因　警方拘61歲男司機

社會 09:58 2022/03/25

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（警方提供）

警方今日（25日）表示，檢獲38小包及1小包懷疑可卡因，共重約25克，毒品總市值約37000元。

警方指，連日在半山區一帶進行打擊毒品行動，凌晨於舊山頂道發現一輛形跡可疑的的士，遂上前截查。人員在該輛的士的車廂內及司機身上分別檢獲懷疑可卡因，該名61歲姓陳男司機涉嫌「管有危險藥物」及「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。

【TOPick診症室】疫下兒童難學習社交技巧　專家拆解4個重要階段

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【強制檢測】再多10幢大廈納強檢　涉沙田屯門藍田將軍澳等屋邨須周六前完成檢測
今日 00:33
【強制檢測】再多10幢大廈納強檢　涉沙田屯門藍田將軍澳等屋邨須周六前完成檢測
【天氣不穩】周末有驟雨局部地區有雷暴　下周初天氣清涼風勢頗大
今日 09:27
【天氣不穩】周末有驟雨局部地區有雷暴　下周初天氣清涼風勢頗大

你可能感興趣

【強制檢測】再多10幢大廈納強檢　涉沙田屯門藍田將軍澳等屋邨須周六前完成檢測
今日 00:33
【強制檢測】再多10幢大廈納強檢　涉沙田屯門藍田將軍澳等屋邨須周六前完成檢測
【天氣不穩】周末有驟雨局部地區有雷暴　下周初天氣清涼風勢頗大
今日 09:27
【天氣不穩】周末有驟雨局部地區有雷暴　下周初天氣清涼風勢頗大
罪行 的士 危險藥物 香港經濟日報 香港 山頂

最高瀏覽

【紓緩童路】5歲先天重病女童染疫危殆　父母忍痛同意放棄搶救
14:21 2022/03/23
【紓緩童路】5歲先天重病女童染疫危殆　父母忍痛同意放棄搶救
【潮物速報】OMEGA x Swatch 3月26日推售MoonSwatch　每隻$2100大玩9大行星【內附詳情】
11:05 2022/03/24
【潮物速報】OMEGA x Swatch 3月26日推售MoonSwatch　每隻$2100大玩9大行星【內附詳情】
【獨家試愛】葉念琛舊作16周年方力申貼定情作　小方感謝舊愛Stephy落閘
12:28 2022/03/24
【獨家試愛】葉念琛舊作16周年方力申貼定情作　小方感謝舊愛Stephy落閘