【打擊毒品】半山區的士車廂檢市值逾3萬元疑可卡因　警方拘61歲男司機

▲ （警方提供）

警方今日（25日）表示，檢獲38小包及1小包懷疑可卡因，共重約25克，毒品總市值約37000元。

警方指，連日在半山區一帶進行打擊毒品行動，凌晨於舊山頂道發現一輛形跡可疑的的士，遂上前截查。人員在該輛的士的車廂內及司機身上分別檢獲懷疑可卡因，該名61歲姓陳男司機涉嫌「管有危險藥物」及「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查。



警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。

【TOPick診症室】疫下兒童難學習社交技巧 專家拆解4個重要階段

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐